Liedje van de week: Ariana Grande - Be Alright

Ariana Grande opende er maandagavond haar optreden mee, in de Manchester Arena: 'Be Alright'. Het is een optimistisch, dansbaar pophitje, op pakkende marimba-beat, waarover de 23-jarige Grande zingt hoe de uitdagingen van het leven uiteindelijk worden overwonnen. Tranen drogen op, de zon gaat weer schijnen, dat soort clichés.

Clichés zijn nu eenmaal clichés omdat ze over het algemeen kloppen. En hopelijk is dat ook nu het geval. Want dat nummer van Grande krijgt ongewild een nieuwe lading mee, in het licht van het drama dat zich na afloop van het concert van de Amerikaanse popster voltrok. Even voorbij de kassa bracht een zelfmoordterrorist zijn spijkerbom tot ontploffing, waarbij hij tientallen levens verwoeste, van veel jonge fans die simpelweg een mooie avond wilden hebben met hun idool.

Zoals U2-zanger Bono in een reactie zei: "Ze haten onze muziek, ze haten vrouwen, ze haten zelfs kinderen". Maar het is het troostrijke Be Alright dat deze week ongetwijfeld door de tienerkamers schalt van Grande's miljoenen fans, en misschien, al is het maar een klein beetje, die kinderen geruststelt.

