Lichtvoetige schets van een grauwe jeugd

Ze kan de hoge gebouwen van New York City zien, als ze op de motorkap van haar oude Cadillac rapteksten zit te schrijven. Maar de wereld van succes en geld is ver weg voor Patricia, 23 jaar, en misschien wel voor altijd verstrikt in een onooglijk stadje in New Jersey.

Mag het verhaal bekend aanvoelen, de uitvoering is sprankelend origineel

In zijn eerste speelfilm, van de grond gekomen in het Sundance Screenwriters Lab, kijkt schrijver-regisseur Geremy Jasper terug op zijn eigen jeugd in een vergelijkbaar grauwe omgeving, en mengt er zijn grote liefde voor rap doorheen.

Haar verschijning met blonde krulletjes en vol lichaam doet anders vermoeden, maar 'Killa P' rapt als de beste: met scherpe woorden en slimme rijm haalt ze uit naar grofgebekte mannen en neemt haar groezelige bestaan onder de loep. Patti woont met haar moeder die veel te veel rosé drinkt uit een koffiekopje en zwelgt in nostalgie naar de tijd dat ze bijna muzikaal was doorgebroken. En een slaperige oma (veterane Cathy Moriarty) die de koosnaam Patti Cake$ bedacht, en met haar gebroken heup voor zware druk op het bescheiden huishoudgeld zorgt.

Met zijn formidabele hoofdrolspeelster Danielle Macdonald, een Australische zonder enige rap- of muziekervaring, schetst de regisseur tegen uitstekend gekozen decors een jong leven onder een grijze deken. En desondanks kiest hij voor lichtvoetigheid, humor en maffe situaties die en passant ontroeren. Patti, haar beste vriend (Dhananjay) en haar moeder (comedienne Bridget Everett, erg goed) stuiteren van veerkracht.

Mag het verhaal bekend aanvoelen, de uitvoering is sprankelend origineel. En dan wil je aan het einde ook de soundtrack nog eens helemaal opnieuw horen.

