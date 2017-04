Lichtvoetig, wat eigenaardig, maar wel vermakelijke film

In tijden van oorlog krijgen achterblijvers nieuwe taken. Jonge mannen aan het front, dat betekent vrouwen en ouderen in fabrieken en op arbeidsplaatsen waar je ze anders niet zou zien. Tijdens de Tweede Wereldoorlog krijgt Catrin (Gemma Arterton) van een Londense filmstudio de opdracht mee te schrijven aan een scenario voor een film: een mooi heldhaftig melodrama over twee dappere vissersdochters, dat voor tranen en optimisme in de bioscoop moet zorgen. Catrin blijkt talent te hebben, maar dat wil niet zeggen dat de film makkelijk van de grond komt.

Lees verder na de advertentie

Voor amusement zorgt gelukkig Bill Nighy, als een acteur die eraan herinnerd moet worden dat hij geen 36 maar 63 is.

De lichtvoetige ‘Their Finest’ is een wat eigenaardige, hoewel vermakelijke film. Waarom zou de Deense voormalige dogma-regisseuse Lone Scherfig die tegenwoordig vooral Engelstalig werk als ‘An Education’ maakt, een film regisseren die verschillende genres wat loszanderig combineert? Tragikomedie, film-in-een-film, historisch romantische drama tegen de achtergrond van bombardementen op Londen, het loopt allemaal wat onbevredigend door elkaar.

Voor amusement zorgt gelukkig Bill Nighy, als een acteur die eraan herinnerd moet worden dat hij geen 36 maar 63 is, als een diva op de set staat en dingen zegt als ‘acteren is mijn roeping’. Nighy speelt vaker (‘Love, Naturally’) de aandoenlijke ijdeltuit en ook in deze film gun je hem zijn momentje in de zon. In een bar barst hij weemoedig uit in het lieflijke liedje ‘Will You Go, Lassie, Go’. Iedereen zwijmelt met hem mee bij gebrek aan concurrentie van jonge mannen natuurlijk.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.