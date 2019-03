Libris-jury maakt shortlist van zes schrijvers bekend

De jury maakte de namen van de genomineerde schrijvers gisteren bekend: Jan van Aken, Johan de Boose, Rob van Essen, Esther Gerritsen, Bregje Hofstede en Ilja Leonard Pfeijffer. Zij krijgen elk 2500 euro en maken kans op de hoofdprijs van 50.000 euro, uit te reiken op 6 mei.

Volgens het juryrapport vormen de uitverkoren romans een ‘staalkaart van stijlen’ met één gemeenschappelijke deler: ze zetten een verzonnen wereld zo overtuigend neer dat de lezer zich er wel aan móet overgeven.

De romans tonen ‘de wereld in een nieuw licht’ of ‘confronteren de lezer met de onbegrijpelijkheid ervan’. “Ze schudden aan vaste denkbeelden en vertrouwde ervaringen, ze verrassen en bevrijden. Dat is de kracht van fictie en de betekenis van literatuur.”

De juryleden lazen samen 203 Nederlandstalige romans, verschenen in 2017. Uit het ‘sterke en diverse aanbod’ koos de jury op 4 februari een longlist van achttien boeken. Enkele klinkende namen op die lijst, zoals Arnon Grunberg en Marieke Lucas Rijneveld, zijn nu afgevallen.

Uit het juryrapport: • ‘De ommegang’ van Jan van Aken, spelend in de Middeleeuwen, is een ‘superieur bouwwerk, een ware pageturner’. Avontuur en reflectie – over het geheugen en de beheersing van kennis – kunnen blijkbaar prima samengaan. • ‘Het vloekhout’ van Johan de Boose is ‘buitengewoon origineel’ en ‘stilistisch ijzersterk’. In de ‘prachtige compositie’ is een stuk hout aan het woord dat door de auteur op vernuftige wijze tot leven wordt gewekt om vervolgens tweeduizend jaar geschiedenis te doorlopen. • ‘De goede zoon’ van Rob van Essen bevat een ‘zeldzame combinatie van speelsheid en ernst, transparantie en raadselachtigheid’. • ‘De trooster’ van Esther Gerritsen is ‘toegankelijk, confronterend en ontroerend tegelijk’. • ‘Drift’ van Bregje Hofstede is een ‘diepgravende zelfanalyse’. In haar ‘genadeloze onderzoek’ naar de breuk met haar geliefde gaat de schrijfster continu ‘heen en weer tussen geest en lichaam’. • ‘Grand Hotel Europa’ van Ilja Leonard Pfeijffer is een ‘indrukwekkende roman die de lezer meesleept, prikkelt, irriteert, amuseert en ten slotte overdonderd achterlaat’. Van de zes genomineerden is Pfeijffer de enige die de prijs al eerder won, namelijk in 2014 met ‘La Superba’. Vorig jaar ging de eer naar Murat Isik en zijn roman ‘Wees onzichtbaar’ De winnaar van vorig jaar: Murat Isik. © EPA

