Levende poplegende Googoosh maakt Iraans-Nederlands publiek dolgelukkig

Sommige optredens zijn groter dan het concert zelf. Zoals dat van de Iraanse zangeres Googoosh, zaterdag in het Concertgebouw. De 67-jarige zangeres groeide op in het Iran van de sjah en stond al op haar derde op het podium. Als twintiger werd ze de grootste vrouwelijke popster van Iran, wier kapsels en extravagante outfits massaal werden gekopieerd door Iraanse vrouwen.

Wie Googoosh niet kende, kon in Amsterdam met de jonge Googoosh kennismaken middels oude filmbeelden op de beeldschermen. Ze toonden een jongensachtig meisje, dat opgroeide tot een hippe twintiger, met een kort kapsel en grote ogen, als een Iraanse Twiggy.

Het resulteerde in een optreden waarbij de liefde tussen de diva en haar fans haast tastbaar was

Met de Iraanse revolutie van 1979 kwam er een abrupt einde aan de carrière van Googoosh. Want in het islamitische Iran van Khomeini mochten vrouwen niet meer optreden. Pas toen ze in 2000 naar Canada emigreerde, ging Googoosh weer het podium op, buiten Iran. En ze ging weer platen maken, waarop ze haar rebelse aard niet kwijt bleek te zijn geraakt. In 2014 nam ze 'Behesht' op, een nummer over een vrouw die zich realiseert dat ze verliefd is op een andere vrouw. De song zal het regime in Teheran een gruwel zijn, maar 'Behesht' heeft op YouTube vier miljoen views.