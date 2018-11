Leve de vaagheid!

Afgezien van alle ‘collateral damage’ als gevolg van het retorische geweld waarmee de discussie gepaard ging, was het uiteindelijke discussiepunt of een bepaald voorbeeld nu vaag of niet vaag was. Was ook best interessant, maar op een gegeven moment bekroop mij de vraag 'Wat is er eigenlijk mis met vaagheid?’

Lees verder na de advertentie

Het is dankzij een beetje vaagheid dat wij in staat zijn om te communiceren

Het is een wijdverbreid misverstand dat woorden (en zinnen) een precieze betekenis kunnen, of zelfs moeten hebben. Maar dat kan helemaal niet! We zouden een dagtaak hebben aan het formuleren alleen al als we alles heel precies zouden moeten uitdrukken. Daar is geen beginnen aan. Het is dankzij een beetje vaagheid dat wij in staat zijn om te communiceren.

De meeste woorden kunnen op meerdere manieren opgevat worden. Dat is al helemaal duidelijk bij een woord als 'leuk' of 'interessant', maar ook een concreet woord als 'auto' heeft rafelrandjes: niet iedereen heeft daar hetzelfde kernbeeld bij (laat mensen maar eens een auto tekenen), of heeft even duidelijke intuïties over de begrenzing van dit begrip (is een driewieler met een dak erop een auto?)

De taal drijft dus op vaagheid. Natuurlijk kun je vaagheid op de verkeerde manier gebruiken: je kunt met woorden je ware bedoelingen bewust verhullen, uit dikdoenerigheid modieuze woorden gebruiken, of uit luiheid geen moeite doen om begrepen te worden. Maar dat gaat om je gedrag. Met vaagheid is op zichzelf niks mis.

In de rubriek Taal worden grammaticale geschillen, etymologische enigma’s en andere taaltwijfels voor u opgehelderd door Peter-Arno Coppen en Ton den Boon. Lees hun bijdragen op trouw.nl/taal. Heeft u een vraag? Mail naar p.a.coppen@let.ru.nl of tdb@taalbank.nl.