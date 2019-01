Leve de lattedrinkende klasse!

Maar hoe krijgen ze de progressieve kiezer in beweging? Een vraag waarop de Tegenlicht-documentaire ‘Next Generation Democratie’ geen pasklaar antwoord vindt, maar waarin wel een lans wordt gebroken voor meer gezond sentiment in de politiek.

Als jongeren niet stemmen, bepalen ouderen: ‘Het milieu? Jouw probleem: ik ben binnenkort toch dood.’

In Next Generation Democratie zijn we op pad met Casper Thomas. Hij schrijft voor De Groene Amsterdammer en werd laatst in deze krant geïnterviewd over zijn boek ‘De Autoritaire Verleiding’, een waarschuwing dat de liberale democratie bezig is ‘illiberaal’ te worden. Thomas (1983) omschrijft zichzelf als ‘een product uit het staartje van het liberale tijdperk’, iemand die een comfortabele start had en ‘misschien ook wat zelfgenoegzaam is’.

Cliché Wanneer hij voor de camera thuis een koffie met opgeklopte melk staat te maken, grinnikt hij om het cliché: “O jee, nu word ik vast gezien als de lattedrinkende klasse. Van salonsocialisme naar cappucinosocialisme.” Deze ­documentaire is duidelijk gemaakt voordat Mark Rutte zijn uitspraak deed over het ‘witte wijn sippen’ der Amsterdamse elite. Maar als de jonge, brave liberalen in deze film bij die elite horen, dan hoor ik ze toch liever dan onze pleuroppende premier met de jeukende handen. Neem de frisse Zwitserse Flavia Kleiner (28) die met haar beweging Operation Libero in actie komt wanneer de rechts-populistische SVP via een referendum drastische maatregelen voorstelt. Zo probeerde de SVP vorig jaar voorrang te krijgen voor nationale wetten boven internationale verdragen. “Dan zou Zwitserland bijvoorbeeld het Verdrag voor de Rechten van de Mens kunnen gaan verlaten”, aldus Kleiner. “Dit is voor een liberaal als een brexit-referendum.” Haar actie had succes, de SVP-plannen werden weggestemd.