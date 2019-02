Leukste ‘taalvoutjes’ van 2018: een ingevroren slager en een ambitieuze schoolfotograaf

Een blik op de lijst met ingezonden en onbedoelde woordgrappen veroorzaakt op zijn minst een milde glimlach. De grappigste ‘taalvout’ van 2018 vonden de bezoekers van de site een tekst in een advertentie van Plus-supermarkt: “De vegetarische slager ligt vanaf nu in de diepvries op de slagerij-afdeling”.

Een fractie van de inzendingen

Taalfans konden stemmen op een selectie van twintig verschrijvingen. Een fractie van wat er dagelijks aan fouten gemeld wordt, vertelt oprichter Vellah Bogle. “We doen het nu voor het vijfde jaar en kwamen op het idee van een verkiezing, doordat we het aantal inzendingen niet meer konden bijbenen. We krijgen dagelijks zo’n vijftig meldingen, al zit er vaak tien keer dezelfde bij. Een dt-foutje op Nu.nl bijvoorbeeld. Maar ook heel veel pareltjes van fouten.”

Ik hou erg van die dub­bel­zin­nig­he­den, waarbij het soms echt even duurt voor je doorhebt waar het misgaat Vellah Bogle, Taalvoutjes.nl

Krantekoppen deden het goed in de top-10 van taalmissers van 2018: ‘Aantal deelnemers Avondvierdaagse loopt achteruit’ staat op de tweede plek en de doordenker ‘Ook je enkel laten afzetten bij Schiphol gaat straks geld kosten’ (vierde) uit het Algemeen Dagblad is er eentje die we met plezier ‘opnoteren’.

Bogle: “Ik hou erg van die dubbelzinnigheden, waarbij het soms echt even duurt voor je doorhebt waar het misgaat.”