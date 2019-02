Leuke dingen voor de mensen: Van Vlietjes in de Dikke Van Dale

Dit weekend maakte Ton den Boon, hoofdredacteur van de Dikke Van Dale en Trouw-columnist, bekend dat hij een drietal uitspraken van de komiek opneemt in het woordenboek. Het gaat om 'Te groot voor de poppen, te klein voor de kerels' uit het iconische lied 'Meisjes van dertien'. De zegswijze komt zo nu en dan terug bij rechtszaken tegen pedofielen. De tweede is de zin 'Vragen? Geen vragen!' van het typetje Majoor Kees. En de 'winnaar' is volgens Den Boon de uitdrukking 'leuke dingen voor de mensen', die Van Vliet ooit gebruikte in een sketch waarin hij een boer speelde.

Helaas, zegt taaldeskundige Den Boon, beïnvloeden hedendaagse cabaretiers de Nederlandse taal minder dan de oude rotten die optraden toen er nog maar twee televisiezenders waren.

"Er zijn nu zoveel programma's! Lang niet alle liedjes uit cabaretprogramma's worden hits", zegt Den Boon. Om door te dringen tot het woordenboek moet een uitspraak 'losgezongen' zijn van zijn geestelijk moeder of vader. Den Boon gebruikt het krantenarchief om te achterhalen of ze zonder bron vermeld worden. De zegswijzen moeten daarbij zo'n tien jaar in gebruik zijn, voor ze in de Van Dale mogen.

Over welke komieken in de toekomst een plekje in het woordenboek verdienen, kan Den Boon nog niet zo veel zeggen. Misschien een zinnetje uit Jiskefet, oppert hij, dat kennen de mensen nog; of een uitspraak van Youp van 't Hek, die is als komiek nog bekend omdat hij ook columns schrijft; of een vondst van Jandino. "Maar dat moet wel de tand des tijds doorstaan."

