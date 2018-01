Let op: de ombudsman zet u op het verkeerde been

Je zult altijd zien dat er in zo'n artikel ook wel iets te corrigeren valt. En ja hoor, tegen het einde stond er: 'Irritatie roepen fouten op als zij niet worden rechtgezet.' Een onberispelijke zin, maar veel lezers zullen twee keer hebben moeten lezen wat er bedoeld werd.

Bedoeling

De bedoeling van de zin is na enig nadenken snel duidelijk: fouten roepen pas (of slechts, of vooral) irritatie op als zij niet worden rechtgezet. Of dit in filosofische zin juist is, is nog maar de vraag. Je zou kunnen zeggen dat dan niet de fouten, maar het niet rechtzetten daarvan irritatie heeft opgeroepen. Maar los daarvan heeft de gemiddelde taalgebruiker de neiging om het eerste zinsdeel van de zin als onderwerp te beschouwen, of het zinsdeel dat een levend wezen aanduidt. Maar in deze zin staan alleen abstracte zinsdelen, en het eerste is niet het onderwerp.

Een natuurlijker volgorde zou dus zijn geweest 'Fouten roepen (pas) irritatie op als zij niet worden rechtgezet.' Waarom heeft de ombudsman dan het woord 'irritatie' vooraan gezet? Waarschijnlijk omdat hij een zin wilde construeren die vooral over irritatie ging. Maar dan had hij beter kunnen schrijven 'Irritatie over fouten ontstaat pas als ze niet worden rechtgezet.'

