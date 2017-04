Lenny Kuhr: 'Het verlies van mijn stem gaf me ruimte'

Ik denk dat het gaat om het doorbreken van patronen. Ideeën die je ergens over hebt, kennis, wetenschap, een geloof; het zijn patronen waar we graag aan vasthouden in onze hang naar veiligheid. Daarom moet je een omslag dus voorbereiden. Nooit kan iets in één keer zomaar komen. Het moet heel lang druppelen voor iets breekt.”

“Mijn stem. In 1993 verloor ik mijn stem. Wie ben je dan nog als zangeres? Wat zegt het dan nog, ‘Lenny Kuhr’? Wat is er áchter mijn naam? Er viel een stilte in mij. Muziek maken, wat zo vervullend was in mijn leven, verviel.”

“Het is een heel groot cadeau geweest om door het gemis van mijn stem even niets te zijn. Om stil te zijn. Het gaf me ruimte, licht, overgave en vrede. En ik bedoel het niet pathetisch, maar ik voelde me als een pasgeboren kind, een onbeschreven blad.”

Wat zorgde ervoor dat u - eenmaal weer bij stem - op een andere manier verder kon?

“Een cd van Le Mystère des Voix Bulgares was daarbij heel bepalend, die heb ik grijsgedraaid. Ik ben ook nog naar een concert van hen geweest. Het is dat snijdende in die stemmen, met soms die tegen elkaar aan schurende tonen. Ook het pure ervan vind ik zo mooi. Het zijn klanken waar je in opgenomen kunt worden, even in kunt verdwijnen.

Het is juist de stroom die het plezier en de vitaliteit van de muziek bepaalt Lenny Kuhr

Dankzij die muziek zag ik in dat maatsoorten ook patronen zijn en dat het doorbreken van muzikale patronen de opmaat naar ruimer inzicht is. Zo koos ik twee jaar geleden voor de kleinere, alternatieve podia. Ook geluidstechnisch kwam er verandering. Tegenwoordig werken we met minimale versterking om de muziek zo dynamisch en puur mogelijk te laten klinken.

Die ommekeer was voor mij nodig om op de stroom te kunnen varen die nooit stokt. Het is juist de stroom die het plezier en de vitaliteit van de muziek bepaalt en die ervoor zorgt dat ik er ook nog van kan leven!”

Lenny Kuhr (1950) is zangeres. Onlangs verscheen haar album ‘Gekust door de eeuwigheid’.