Lelio laat voelen hoe het is om als 'de ander' te worden gezien

Naast Argentinië en Mexico levert Chili uitstekende filmmakers, zoals Sebastián Lelio die met zijn vorige film 'Gloria' een sensitief portret maakte van een vrouw op leeftijd, in Berlijn bekroond met de prijs voor de beste actrice. Die onderscheiding had zijn nieuwste film 'Una Mujer Fantástica' op de afgelopen Berlinale ook moeten krijgen, naast de prijs voor het beste scenario die hem werd gegund. Grote attractie is namelijk opnieuw zijn hoofdrolspeelster.

Hoe krachtig en soepel van geest je moet zijn om niet compleet omver geblazen te worden

De fantastische vrouw uit de titel wordt gespeeld door de transseksuele Daniela Vega, ooit een jongeman, nu een beeldschone vrouw die als zangeres en serveerster de kost verdient in de Chileense hoofdstad Santiago. Dat niet iedereen haar accepteert blijkt wel als Marina's grote liefde Orlando plots overlijdt. Marina die ervan verdacht wordt de hand te hebben gehad in zijn dood, wordt aan een denigrerend onderzoek onderworpen. Ook krijgt ze te maken met zijn giftige ex-vrouw en haatdragende zoon die haar toegang tot de uitvaart weigeren, afschilderen als pervers en zelfs fysiek belagen.

Lelio, die steun ontving van de bekende Chileense regisseur Pablo Larraín (als producent) en de Duitse regisseuse Maren Ade (als coproducent), laat je via Marina ervaren wat het is om als 'de ander' te worden beschouwd. Als 'niet normaal'. En hoe krachtig en soepel van geest je moet zijn om niet compleet omver geblazen te worden. Dankzij het doorleefde spel van Daniela Vega, zélf transgender in Santiago, word je deelgenoot van die moedige strijd.

