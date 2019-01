Lelijk stadje Niort is het Almere van Frankrijk, zegt Michel Houellebecq

Rasprovocateur Michel Houellebecq heeft het weer voor elkaar. Zijn nieuwe roman ‘Sérotonine’ is in Frankrijk amper uit, of er is al een rel over losgebarsten. Inwoners van het West-Franse stadje Niort – spreek uit Njóór – staan op hun achterste benen omdat de schrijver hun gemeente wegzet als ‘een van de lelijkste steden die ik heb mogen zien’.