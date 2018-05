Lekker overzichtelijk, zo'n particulier museum

Eigenlijk juist fijn zo’n klein museum. Die gedachte permitteer ik me op de eerste verdieping van No Hero, het krap één maand oude kunstpaleisje van ondernemer en privéverzamelaar Geert Steinmeijer.

Lekker overzichtelijk, dus achteraf geen frustraties over welke werken ik niet had mogen missen. Vanuit een zijraam zijn de historische contouren van Delden zichtbaar, ‘het Wassenaar van Twente’ - nog genoeg tijd om daar straks ook nog even doorheen te slenteren. Ook lonkt het aan de overkant gelegen omvangrijke landgoed Twickel, waar je kunt wandelen en fietsen tot je een ons weegt.

Gemma Boon (35), directeur van No Hero, hoort vaker dat mensen een museum van beperkte afmeting juist waarderen. Niet onlogisch, uit onderzoek bleek dat bezoekers slechts twintig kunstwerken op hun harde schijf zetten, zegt ze. Boon weet van wanten. Na acht jaar in verschillende functies bij het Rijksmuseum Twenthe, werd ze door de 63-jarige Steinmeijer gevraagd samen met hem zijn eclectische collectie onder te brengen in het voormalige rentmeestergebouw van Twickel, dat in de jaren zeventig door de aanleg van de N346 wreed van het landgoed werd gescheiden. Het werd een omvangrijke klus van drie jaar; mede doordat een aangestoken ‘stom brandje’ flinke gevolgen had.

Achteraf een geluk bij een ongeluk, want daardoor kon Jan des Bouvrie het uit 1726 stammende paviljoenachtige pand extra onder handen nemen, uiteraard met behoud van belangrijke historische details.

Dat haar opdrachtgever - zijn vermogen wordt door zakenblad Quote op een slordige 35 miljoen geschat - zich dergelijke zorgeloosheid kan veroorloven, is evident. Maar die constatering doet Steinmeijer ook wat tekort. Zes jaar geleden kreeg hij een zware hartaanval. Dat deed hem besluiten zijn kunst - ‘die gelukkiger maakt dan geld’ - belangeloos met de buitenwacht te willen delen. En daarvoor niet als held wenste te worden bestempeld: No Hero.

Omdat de lente zich van haar uitbundigste kant laat zien, maken we dankbaar gebruik van de lommerrijke achtertuin, waaraan werkmannen de laatste hand leggen. Langs de randen staan sculpturen opgesteld, tegenover de klassieke fontein kun je relaxen op lage loungebankjes en onder royale witte parasols bestellen van de menukaart, die is samengesteld door het Hengelose sterrenrestaurant ’t Lansink. Al met al werden kosten noch moeite gespaard om van No Hero een prettige plek te maken. Boon: “Als je een goed product neerzet, komen de bezoekers vanzelf. Het maakt ons niet zoveel uit of dat er nou 10.000 of 15.000 zijn.”

Dat zijn voorkeuren en daarmee het tentoongestelde in No Hero wel erg gevarieerd is - volgens sommige kunstrecensenten - pareert de directeur. “Van het Franse Louvre vindt ook niemand het vreemd dat de collectie uiteenloopt van 5000 voor Christus tot hedendaagse kunst. Uniek is wel dat je het hier op een kleine oppervlakte treft.”

De hand van de interieurgoeroe is overduidelijk. Zwart-wit en ruimtelijkheid zetten de toon. Voor de volledige verzameling van de Twentse bedrijvendokter zijn de 650 vierkante meter desondanks bij lange na niet toereikend. Van de 600 kunstwerken worden er momenteel 125 tentoongesteld. Samen vormen ze een bont palet van tijden en continenten: Duits neo-expressionisme, 15de-eeuwse Vlaamse meesters, Italiaanse renaissancekunst, landschappen uit de 19de eeuw (onder meer van de Haagse School), Chinese werken van alle tijden en de Amerikaanse abstracte schilders. “Geert heeft een internationale smaak”, zegt Boon. Enigszins een eufemisme voor de stevige woorden die Steinmeijer over de Nederlandse musea uitsprak: die zijn volgens hem te Nederlands georiënteerd.

Missie

Bij No Hero is daar geen sprake van, stelt zijn directeur. Een bezoek aan het Deldens museum is volgens haar vooral bedoeld als aangenaam uitje. Maar Steinmeijer en Boon blijken toch een missie te hebben. De audiotour geeft niet alleen uitleg over de werken, maar legt de bezoekers eveneens filosofisch getinte vragen voor. Boon: “Zo hopen we mensen tot nadenken te stemmen in een wereld waarin angst door terrorisme en cyberaanvallen de boventoon voert.”

Wie optimaal gebruikmaakt van de audiotour is in No Hero wellicht toch een dagdeel zoet. Ik ben niet zozeer bang als wel ongeduldig: de Twentse lente trekt. Maar van het laatste kunstwerk kan ik me nauwelijks losrukken: WILD, het geometrische tweeluik van de Amerikaan Frank Stella, zuigt me als het ware naar binnen. Ondanks de stralende voorjaarszon lijk ik bevroren in de tijd.