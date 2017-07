Lekker met je hoofd in een verhaal

De Deense Detective Lees verder na de advertentie Aanstekelijk radiodrama, luisterkrimi in zeven delen, waarin de Zweedse zangeres Liv Ljunggren, inzending voor het Songfestival in 2018, dood wordt aangetroffen bij een Amsterdams metrostation in aanbouw. Deze podcastversie lijkt nog geslaagder dan de theaterproductie die eraan voorafging. Gemaakt door het Rosa Ensemble. Luister hier. Tekst gaat verder onder de afbeelding Illustratie: Sylvain Tegroeg © x

Ongesigneerd Over design en architectuur. Met verhalen achter het ontwerp van een dierentuin, begraafplaats en een kantoor. En een snelweg. En wist u dat er bij het ontwerp van de A2 is nagedacht over het uitzicht van de automobilist? Door Tjitske Mussche en Laura Stek. Luister hier.

Babylon Er blijkt zich een luguber drama te hebben afgespeeld in Babylon, een gemeente in Tsjechië, waar de door zijn vriendin gedumpte Rob net een beetje tot rust probeert te komen. Driedelig hoorspel van Tom Hofland en Pascal van Hulst. Luister hier.

Sterk water Prachtige verhalen van het eiland Terschelling, zoals Vermist: Waar is Tom? Die vraag houdt een groot deel van Terschelling in zijn ban. Er wordt gezocht met honden, helikopters en honderden vrijwilligers. Of: De illegale zeehond: de held van dit verhaal, Hessel Wiegman, kwam een halve eeuw lang zieke zeehonden te hulp. Maar dat liep niet goed af. Door Babette Rijkhoff. Luister hier.

Iets doen, hoe doe je dat? Je schrikt van de benoeming van Donald Trump. En je wilt je stem laten horen, maar hoe of wat? Hoogst actuele podcast voor maatschappelijk betrokken vaderlanders. In deze driedelige podcast-serie praat Nikki Dekker met idealisten als Hedy d’Ancona en Tinkebell. Luister hier.

Hoe is het om single te zijn Welke problemen kom je tegen en wat zijn de voordelen van alleen zijn? Maartje Duin besprak met diverse singles waarom ze meestal helemaal niet zielig zijn, maar soms toch een beetje. Er kwam een vervolg: de cursus samen zijn, over alle geneugten en ongemakken van een relatie. Te vinden op Soundcloud.

Expeditie Gender Gap Wist u dat vrouwen in Nederland nog steeds fors minder verdienen dan mannen voor hetzelfde werk? Misschien toch iets om op een ver strand eens in te duiken, samen met Petra Grijzen en Marlise Hamaker. Een persoonlijke zoektocht naar alle vormen van seksisme op de werkvloer, met experts, oplossingen én humor. Te vinden op Soundcloud en iTunes.

Hoe abonneer ik me op een podcast? iTunes (voor Apple):

Open iTunes en ga naar de iTunes Store en zoek op een podcast via de zoekfunctie. In het resultatenoverzicht klik je op de podcast naar wens. Je bent nu op de podcastpagina van een programma. Klik hier op ‘Abonneer mij’. De nieuwste afleveringen worden nu automatisch en gratis gedownload.

Stitcher (voor Android):

Download de app in de Google Play Store. Als je voor het eerst inlogt, vraagt de app naar je interesses. Verder kun je op categorieën zoeken bij ‘browse shows’. Bij ‘international’ staan ook de Nederlandse podcasts. Zoek op ‘VPRO’ om de VPRO-podcasts te vinden. Voeg shows toe met het plusje bovenin om de nieuwste afleveringen meteen te ontvangen. De Soundcloud-app is gratis te downloaden op uw smartphone. Kijk ook op: vpro.nl/zomerluisteren.

