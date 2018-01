Lekker foute, ouderwetse humor

Ja, ik heb het over het nieuwe team van ‘Dit was het Nieuws’, de satirische nieuwsquiz die na een periode bij RTL nu weer bij de publieke omroep zit. De nieuwe bezetting is dynamischer dan ooit. En heeft de dikste huid van omroepland.

RTL schijnt het programma eind 2015 te hebben laten vertrekken omdat het niet vernieuwend genoeg was. En inderdaad, bij NPO1 zijn presentator Harm Edens en teamcaptains Peter Pannekoek en Jan Jaap van der Wal ouderwets scherp en vilein. En ze missen zeker geen kans om humor te putten uit elkaars eigen specifieke uiterlijkheden of eigenschappen. Dus ook over geringe lengtes of homoseksualiteit. En dat is verfrissend in deze tijden waarin gekwetst zijn een van de ergste dingen lijkt die je kunnen overkomen.

Heerlijk, als de grappen maar door blijven komen

Niet bepaald kinderachtig, het is een omschrijving die ook nogal van toepassing is op de nieuwe AvroTros-serie ‘De Luizenmoeder’, eveneens op zondagavond. Hij speelt zich af op een basisschool en de omroep omschrijft hem zelf als een ‘pijnlijk herkenbare serie vol hangouders, zorgvaders, yammie-juffies, 10-minutengesprekken, wegbrengregels en klaar-overdiensten’. De kinderen zelf doen er nauwelijks toe: het gaat om de kinderachtige eigenschappen van de ouders en de leraren. En daar grossieren deze hoofdfiguren allemaal in.