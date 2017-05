Legendes leven in het Oude Kwartier in Hanoi

Bij het Hoan Kiem Meer, in het centrum van Hanoi, wacht Ngo Van Dang (73) geduldig op klanten. De kunstenaar zit op een klein stoeltje en is hier om portretten van voorbijgangers te tekenen. “Dit is de mooiste plek van de stad”, vertelt hij. “Ik weet zeker dat van alles wat bezoekers in Hanoi zien, het Hoan Kiem Meer hen het meest bij zal blijven.”

Hanoi, de hoofdstad van Vietnam, is zonder enige twijfel één van de oudste steden in Zuidoost-Azië. Al ver voor onze jaartelling begon woonden hier mensen. In die eeuwenoude stad bevindt zich het Oude Kwartier, een wijk met een historie die zeker tweeduizend jaar teruggaat en die vol zit met legendes.

Hoe bijzonder deze plek nog is blijkt tijdens een wandeltocht. In dit doolhof van nauwe straten en kleine steegjes speelt het leven zich grotendeels af op straat. Aziaten zitten aan kleine tafeltjes thee te drinken en sigaretten te roken. Hier en daar zitten twee mannen onder toeziend oog van buurtgenoten te schaken. Oude dametjes met rijsthoeden lopen met manden vol etenswaren rond. Jonge vrouwen zitten op stilstaande scooters en zijn in de ban van hun smartphone.

Het Hoan Kiem meer - waar de legende vorig jaar nieuw leven werd ingeblazen toen een uiterst zeldzame, bijna mythische, 180 kilo zware schildpad dood werd gevonden - bevindt zich aan de rand van het Oude Kwartier. Waar in de rest van Hanoi een bouwexplosie gaande is, is in dit deel van de stad door de jaren heen nauwelijks iets veranderd. Dat is bewust beleid van de overheid, die wil dat het Oude Kwartier zoveel mogelijk bij het oude blijft.

Eén van die legendes is die van het Hoan Kiem meer, het ‘Meer van het teruggegeven zwaard’. Het verhaal wil dat Lê Loi, een dappere held in de vijftiende eeuw, een zwaard leende dat hem magische krachten gaf. Hij gebruikte het wapen om de Chinese bezetters het land uit te drijven. Toen zijn strijd eindelijk voorbij was, ging Lê Loi naar het meer om het zwaard aan een schildpad te geven die aan het oppervlak verscheen.

Smalle winkels

Omdat de belastingdienst in het verleden winkeleigenaren aansloeg op de breedte van hun pand, zijn veel van de winkels opmerkelijk smal en soms wel tientallen meters diep. Typisch is ook dat veel winkels zich onderscheiden door slechts één product te verkopen. Hier zijn het broekriemen, daar pruiken en even verderop verkoopt een winkel niets anders dan armbanden.

Goed uitkijkend voor voorbijrazende scooters, leidt de wandeling ook langs tempels en pagodes. In deze soms wel duizend jaar oude religieuze gebouwen zijn de legendes bijna tastbaar. Vooral de Bach Ma Temple, ‘De Tempel Van Het Witte Paard’, is bijzonder. Volgens de legende wilde toenmalige koning Ly Thai To duizend jaar geleden een tempel bouwen, maar stortte het gebouw telkens in. Tot er een wit paard aan de poort verscheen. Het dier, waarvan gezegd wordt dat het een reïncarnatie was van een lokale riviergod, wees met zijn hoeven veilige grond aan. De tempel werd opnieuw gebouwd en bleef nu wel overeind. De koning was zo verheugd dat hij besloot het paard in de tempel te eren.

De tempel als oase van rust in een sta, die niet stil te krijgen is

Tegenwoordig is de tempel een oase van rust in een stad die niet stil te krijgen is. Bij een kleurrijk altaar bidden Vietnamezen en wordt er wierook gerookt. Het mythische paard is er met een standbeeld vereeuwigd. Voor veel toeristen is het Oude Kwartier één van de belangrijkste redenen om Hanoi te bezoeken. Toch is het geen voor het toerisme opgezet decorstuk. Waar gebouwen elders in de stad flink de hoogte in gaan en elders oude panden worden gesloopt, heeft de overheid hier bewust voor conservatie gekozen. Het is een keuze waarop veel Vietnamezen trots zijn.