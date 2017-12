Legendarische hoedenmaker Borsalino failliet

Een rechter in Alessandria, waar het Noord-Italiaanse bedrijf is gevestigd, heeft bepaald dat de crediteuren - waaronder banken, leveranciers en de belastingdienst - zoveel mogelijk geld moeten krijgen en heeft Borsalino failliet verklaard. De rechtbank ziet niets in een reddingsplan.



Het legendarische bedrijf werd in 1857 door Giuseppe Borsalino gestart en zijn stijlvolle hoed groeide uit tot een icoon. De Borsalino kreeg wereldfaam toen Humphrey Bogart en Ingrid Bergman hem in 1942 in de afscheidsscène van de filmklassieker 'Casablanca' droegen. De Britse premier Winston Churchill was een fan, net als de Italiaanse filmster Marcello Mastroianni. Ook Michael Jackson was gek op de hoed. En nu nog lopen trendsettende sterren ermee weg; de zangeressen Madonna en Rihanna en de actrice Nicole Kidman zijn met Borsalinos op gespot.

Ondanks de populariteit van de hoed kwam het bedrijf in 2013 in de financiële problemen. Een Italiaanse ondernemer die een hele rits bedrijven bezat was destijds de eigenaar. Toen zijn miljarden-imperium instortte, had dat ingrijpende gevolgen voor Borsalino: dat kwam met een schuld van 30 miljoen te zitten. In 2015 werd de eigenaar gearresteerd op verdenking van belastingontduiking en fraude en ging Borsalino richting een faillissement.