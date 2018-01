Leeuwarden is nu écht Culturele Hoofdstad van Europa

Leeuwarden mag dan Culturele Hoofdstad van Europa zijn geworden, heel Friesland werkt mee. De provincie zal dit jaar 250 culturele evenementen herbergen, opgezet vanuit zestig professionele initiatieven. Aanvullend haken links en rechts honderden amateurs in.

Lees verder na de advertentie

Leeuwarden is de derde Nederlandse stad die de titel mag dragen

Onder die culturele evenementen vallen onder meer het spectaculaire 'Stormruiter', een theatervoorstelling met honderd Friese paarden, 'Farm of the World', een duurzaam project van viltkunstenaar Claudy Jongstra en de muziektheatervoorstelling 'Lost in the Greenhouse' van Orkater over Poolse immigranten in kassen.

LF2018 ging vrijdagochtend om 12.00 uur officieel van start toen alle basisschoolkinderen in de provincie het 2018 lied 'Seis oere thús' zongen. Het thema is 'iepen mienskip', Fries voor 'saamhorige, open samenleving'. Centraal staat de vraag hoe die mienskip moet omgaan met de veranderende wereld, natuur en maatschappij.

Leeuwarden is de derde Nederlandse stad die de titel mag dragen. In 1987 was Amsterdam culturele hoofdstad van Europa, in 2002 Rotterdam. In de strijd om 2018 liet Leeuwarden Eindhoven en Maastricht achter zich. Het was september 2013, en het voelde, zei burgemeester Ferd Crone eerder, 'alsof we de Europacup hadden gewonnen'.

De organisatie van LF2018 verwacht dat de Culturele Hoofdstad dit jaar vier miljoen bezoeken aan Friesland gaat opleveren en anderhalf miljoen meer overnachtingen dan normaal. Het evenement kost zeker 72 miljoen euro, opgebracht door overheden, Europese Unie, sponsors en schenkers. De kaartverkoop moet de rest doen.

Lees ook:

- Kijk eens hoe mooi ik ben, zegt culturele hoofdstad Leeuwarden

- Culturele hoofdstad Leeuwarden: de 'Liwwadders' waren wel toe aan een feestje

- Ter gelegenheid van de opening van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad 2018 spraken we drie Friese kunstenaars over hun geliefde cultuur