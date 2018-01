Lavendel-citroenkoekjes om mijlen voor om te rijden

Ik ben niet de enige fan, zo blijkt, want de plaatselijke krant heeft het recept aan chef/eigenaar Sarah O'Brien weten te ontfutselen. Zij raadt aan de koekjes tamelijk bruin te bakken voor het beste resultaat. Belangrijk: gebruik eetbare, gedroogde lavendel, o.a. te koop in kruidenwinkels en natuurvoedingszaken. Vanille-extract is aromatischer en natuurlijker dan vanille-aroma. Te koop in speciaalzaken en online.

Lees verder na de advertentie

Neem de boter 30 minuten voor gebruik uit de koelkast. Snijd dan de nog iets koele boter in stukjes. Maal de lavendel met 1 tl van de suiker tot een fijn poeder (bijv. in koffiemolen of kruidenmolen). Doe boter, poedersuiker, 1 tl zout, citroenrasp, lavendelmengsel en vanille-extract in een kom. Klop met de mixer op een lage stand door elkaar tot het mengsel romig en egaal is, maar niet luchtig. Voeg in één keer alle bloem toe. Mix kort door en stop met mixen zodra een kruimelig, vrij zacht deeg ontstaat. Doe het deeg over op een werkvlak, vorm het snel tot een samenhangend geheel en vorm dan tot een langwerpige 'balk' met vierkante hoeken. Verpak dat in plasticfolie en laat 30 minuten rusten in de koelkast.

Verwarm de oven voor op 160 graden C. Klop het ei los met de room en een snuf zout. Bekleed een of twee bakplaten met bakpapier. Snijd de koek'rol' in plakjes van ca. 0,5 cm. Verdeel ze over de bakpla(a)t(en) met ruimte ertussen. Bestrijk de koekjes met het eimengsel. Bestrooi ze met kristalsuiker en evt. lavendel. Zet de koekjes 10 minuten in de vriezer. Bak ze dan 15 minuten in het midden van de oven. Keer de bakplaat en bak de koekjes in nog ca. 10 minuten mooi bruin en krokant.