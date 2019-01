Lars von Trier wil af van de lijken in zijn kast

Een correctie om te beginnen. Hoewel Lars von Trier zelf wel degelijk een provocateur is – een reputatie die hij voedt en koestert – is ‘The House That Jack Built’ geen provocatie. Want de film is geen effectbejag, het bloed spat niet alleen om mensen op de kast te krijgen, maar om uitdrukking te geven aan de gruwel die hij zelf echt voelt.

‘The House That Jack Built’ is eerder een nieuw hoofdstuk in wat onofficieel en bij gebrek aan beter Von Triers ‘Depressie Trilogie’ wordt genoemd (‘Antichrist’, ‘Melancholia’ en ‘Nymphomaniac’). Het is namelijk geen trilogie: bijna alle films van de Deen kun je zien als uitdrukkingen van angst en depressie. Hij kampt er al minstens vijftien jaar mee. In ‘Melancholia’ liet hij zelfs de aarde vergaan, een letterlijke verbeelding van hoe de filmmaker zich voelde.

Het is wel Von Triers meest gewelddadige film tot nu toe. Tussen het moment dat het gezicht van een vrouw met een krik wordt ingeslagen en de letterlijke afdaling in de hel aan het eind, serveert de film een reeks horrortableaux van mensen die door Jack (Matt Dillon) vermoord worden. Seriemoordenaar Jack beschouwt zichzelf als een kunstenaar, van het macabere soort.

Commotie

In mei vorig jaar was Von Trier voor het eerst sinds 2011 weer welkom in Cannes, na wat met veel aplomb een verbanning is genoemd. Hij had toen iets lomps over Hitler gezegd, excuses werden geëist en gegeven, maar de geest was uit de fles en het festival nam afstand van de filmmaker.

De angst en de depressie zijn niet verdwenen. Von Trier zit met trillende handen en behoorlijk vermagerd aan tafel als we praten. Nauwelijks over de film trouwens. Meer over alles eromheen. Die trillende handen, zegt hij, komen door de antidepressiva.

Ik ben een plaaggeest. Ik zal geen enkele film meer zonder Hitler maken.

Het is wel oppassen om Von Trier als een slachtoffer neer te zetten. Hij is in de loop van de tijd steeds handiger geworden in het creëren van commotie; goed voor de verkoop. De IJslandse zangeres Björk heeft verklaard dat hij bij de opnamen van ‘Dancer in the Dark’ ‘ongevraagde seksuele voorstellen’ in haar oor fluisterde. Ook hebben verschillende vrouwen in november 2017 beschuldigingen geuit aan het adres van Peter Aalbæk Jensen, samen met Von Trier oprichter van productiebedrijf Zentropa. Die kwesties hebben op dit moment nog geen gevolg gekregen.