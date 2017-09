Langzaam zal de Dom voor lang verdwijnen

Toen zag ik de toren. Hij was niet meer alleen. Aan noordzijde rees een mager staketsel op dat zich op diverse hoogtes aan de toren had vastgemaakt en nu reikte tot aan de tweede trans, tot voorbij de lantaarn. Het spalken had een aanvang genomen, de toren zou nu lang niet meer zonder hulpstukken te zien zijn.

Het was aangekondigd. De Domtoren, de toren die als geen ander een complete stad definieerde, moest een restauratieonderzoek ondergaan.

De voet van de toren was al achter een hoge bouwschutting verdwenen, de onderdoorgang was nog vrijgehouden onder een brede overkapping van ijzeren steigerdelen.

Aan de schutting had men mededelingen aan het volk opgehangen. 'Het restauratieonderzoek en het restauratieplan worden in de eerste helft van 2018 afgerond. Na besluitvorming erover wordt de toren vanaf eind 2018 gerestaureerd. Dan zal de gehele toren in de steigers worden gezet.'

Ook werd duidelijk waarom dit jaren zou kunnen duren: 'Tijdens het onderzoek van de lantaarn - het achtkantige deel van de toren - worden de stenen handmatig beklopt en in detail opgenomen'.

Elders was al meegedeeld dat uit inspecties was gebleken dat de toestand van de zeshonderd jaar oude toren, zes eeuwen van weer en wind, matig was en dat groot onderhoud eens in de veertig jaar geboden was. De laatste restauratie dateerde uit 1975. Hij heeft rond 1833 al eens op instorten gestaan.