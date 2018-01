Langzaam maar zeker vallen er gaten in de Chinese muur

Niet in de laatste plaats door de opzienbarende en openbarende reisseries van Ruben Terlou voor de VPRO. Onbekend maakt onbemind, zeggen we altijd. Maar maakt bekend dus ook bemind? Nee, het is niet alles goud wat er blinkt daar in het Verre Oosten. Collega Ephimenco schreef er zaterdag nog een schrijnend bericht over.

En dindagavond laat was bij de VPRO de documentaire ‘Waiting for the Sun’ te zien, over ontheemde kinderen in China. Deze Deense film is ook een protest tegen de kille Chinese overheid, maar tegelijkertijd een ontroerend eerbetoon aan de mensen van goede wil. Ik durf iedere weddenschap aan dat u door deze documentaire heel erg gaat houden van een paar Chinezen en Chineesjes.

Geluksvogels ‘Sun Village’ is een initiatief van Oma Zhang, een vrouw die ooit gevangenbewaakster was en geraakt werd door het lot van de kinderen van zware misdadigers: niet zelden worden deze zelf onschuldige kleintjes door hun familie verstoten en wacht hun een onbeschermd leven op straat. Oma Zhang. © Renate Van Der Bas De geluksvogels vallen in handen van mevrouw Zhang: zij runt al vijfentwintig jaar een opvang voor dit soort slachtoffers van de Chinese schaamtecultuur, met inmiddels negen vestigingen. Bijna schaamteloos is de kleine afstand waarmee de camera de intiemste momenten uit het harde leven van deze kindertjes registreert. De tranen van Liu Yang die door familieleden bij mevrouw Zhang is geparkeerd, nadat zijn dronken vader iemand heeft aangereden. Zijn ooms willen het jochie niet in huis hebben en een oudere lotgenoot in Sun Village spreekt hem ‘moed’ in: “Ook al is je hart gebroken, je kan er niets aan doen.” Tekst loopt door onder afbeelding. © Renate Van Der Bas