Langs de Limes: de 150 kilometer lange grens van het Romeinse rijk in Nederland

De Romeinen sloeg ik eerlijk gezegd lang niet hoog genoeg aan. Vast ook door de ettelijke 'Asterix en Obelixen' die ik als kind stuklas. Daarin slaat het olijke Gallische tweetal menig legioen van Julius Caesar aan gort. En wordt regelmatig laatdunkend verzucht: 'Rare jongens die Romeinen'.

Lollig, maar niet in lijn met de historische feiten. Raar waren de Romeinen alles behalve, en ook nog eens van groot belang voor onze geschiedenis. Daar weten we met z'n allen bar weinig van, omdat de nalatenschap van de voormalige bezetters hier grotendeels onder de grond verdween. Maar wie een kleine inhaalslag wil plegen, kan de resterende maanden van dit jaar zijn hart ophalen. Er is een stevige agenda met 'Romeinse activiteiten'. En ook een nieuwe langeafstandswandeling en fietsroute langs de noordgrens van het Romeinse Rijk, de Limes (spreek uit: Lie-mes), die de toenmalige loop van de Rijn volgde.

De voormalige grenslinie is 150 kilometer lang en loopt dwars door Nederland: van Katwijk aan Zee tot nabij Nijmegen. Van circa 50 tot 400 na Christus hielden Romeinse soldaten daar de wacht, totdat de Franken de baas werden. Veel nuttige kennis lieten de verslagen legers achter, alsmede stoffelijke zaken die deels verdwenen onder nieuwe gebouwen, straten en pleinen; en ook weer deels herontdekt werden. Daarbij zijn de laatste jaren interessante locaties gereconstrueerd, want de Romeinen doen er tegenwoordig weer toe. Daarvan getuigt ook het feit dat de Limes is voorgedragen voor een plek op de Werelderfgoedlijst van de Unesco.

Massatoerisme

De 200 kilometer tellende fietsroute, in opdracht van de ANWB uitgezet door het Landelijk Fietsplatform, voert langs veertig locaties en is in zes etappes geknipt. Ik doe Utrecht-Wijk bij Duurstede (38 km) - mijn eigen regio - omdat ik wel wil weten welk Romeins erfgoed ik de afgelopen decennia ongemerkt ben gepasseerd.

De eerste stop is geen verrassing. Vanaf de westkant van de stad trap ik naar het Domplein, waarvan ook deze geschiedkundige nitwit heus wel weet dat daaronder de resten schuilgaan van het 2000 jaar oude fort Traiectum. Inmiddels doet de gemeente Utrecht er goede zaken mee. Twee jaar geleden opende ze midden op het plein het succesvolle DomUnder, een nogal muf ruikend ondergronds bezoekerscentrum waar je met behulp van een zaklamp onder meer restanten van muren, slingerkogels en dakpannen kunt aanschouwen.

In het vakantieseizoen van tevoren wel effe reserveren, meldt het ANWB-routegidsje. Vast geen overbodig advies. In het eens zo rustige Utrecht heeft het massatoerisme inmiddels flink toegeslagen. De drukte in combinatie met hoge temperaturen motiveert me om hard richting het groen van de zuidoostelijke buitengebieden te fietsen. Helaas raak ik midden in het centrum - op horecahonk het Ledig Erf - al het spoor bijster. Opgepast dus bij knooppunt 38 (tip: download de app Fietsknoop, het gidsje is aan de summiere kant), maar geen zorgen: verder gaat het van een leien dakje.

Eenmaal uit de stad wacht al rap de volgende attractie: castellum Fectio, parallel gelegen aan de A12, waar ik ettelijke keren overheen ben gezoefd zonder enig benul van de nabijheid van de bijzondere plek. Op een veld van indrukwekkende afmeting zijn met betonblokken de contouren gemarkeerd van het voormalige fort, dat al in 5 na Chr. werd gebouwd. Ruim veertig jaar vóór de officiële aanleg van de Limes. Bovendien waren er liefst duizend man gestationeerd: het dubbele aantal van de andere castellums langs de Limes. Daarmee was Fectio na het Nijmeegse Noviomagus de oudste en grootste legerplaats in onze contreien.