Lamsvlees met amandelen

De amandel geeft het gerecht een zachte, zoetige smaak, maar zorgt er daarnaast voor dat de saus bindt. Hetzelfde doet bijvoorbeeld in de Indonesische keuken de kemirienoot.

1 kilo ontbeend lamsvlees van de bout 2 theelepels kurkuma 1 dessertlepel zout 2 deciliter Griekse yoghurt 1 ui 3 teentjes knoflook 4 cm gemberwortel 1 kaneelstokje 4 kruidnagels 1 tl gemalen kardemom 1 dessertlepel gemalen komijn 1 flinke eetlepel gemalen blanke amandelen 2 takjes munt 3 eetlepels olie of ghee

Bereiding

Snijd het lamsvlees in stukken van ongeveer vier bij vier centimeter. Neem een grote kom en meng hierin de kurkuma, zout en yoghurt. Schep de blokjes vlees door deze marinade en zet de kom apart. Pel de ui en snijd deze fijn. Pel de knoflookteentjes en hak ze fijn. Schil het stukje gemberwortel en rasp het op een fijne rasp. Verhit de ghee in een grote braadpan.

Roerbak de ui kort en voeg dan de knoflook en gember toe. Doe het kaneelstokje en de kruidnagels erbij. Bak alles, op een niet te hoog vuur, ongeveer een minuut of zes tot de ui lichtbruin gekleurd is. Roer de kardemom en de komijn erdoor.

Laat het vlees in een vergiet boven een kom uitlekken. Bewaar de marinade. Voeg het vlees toe aan het mengsel in de braadpan en schep het goed om.

Voeg de marinade en de gemalen amandelen toe en breng het gerecht aan de kook. Nogmaals goed roeren. Als het gerecht er wat droog uitziet, kunt u een paar eetlepels water toevoegen.

Leg een deksel op de pan en zet het vuur laag. Laat het vlees in ongeveer een uur gaar en zacht worden. Kijk af en toe of het gerecht niet te droog wordt. Zo nodig nog wat water erbij doen. Het gerecht moet uiteindelijk wel droog worden, maar pas op voor aanbranden. Het is dus van belang regelmatig te roeren.

Hak de muntblaadjes fijn en roer ze door het lamsvlees. Verwijder het kaneelstokje en doe het lamsvlees over in een voorverwarmde schaal. Serveer bij dit lamsvleesgerecht een schaal Basmatirijst en een linzen- of doperwtengerecht.

Zoekt u meer inspiratie? Hier kunt u alle recepten vinden.