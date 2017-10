Lablabi: Tunesische kikkererwtensoep

Harissa is een pikant Noord-Afrikaans condiment gemaakt van hete pepers, knoflook en specerijen. O.a. verkrijgbaar in middenoosterse zaken en grote supermarkten.

De basis van deze soep is uiterst nederig: kikkererwten, komijn, citroen, ui en knoflook. Daarna kun je je creativiteit loslaten op deze basissoep met allerlei spannende toevoegingen, zoals tonijn, kappertjes, verse kruiden, bosui, gepocheerde eieren, radijs en gebakken brood. Kikkererwten uit blik zijn niet geschikt voor dit recept; het draait juist om het geurige kookvocht van de kikkererwten.

Behalve als ontbijt (?!) is dit ook een voortreffelijke soep voor vrijwel ieder ander moment van de dag.

Hoofdgerecht voor 5- 6 personen:

Laat de kikkererwten minimaal 8 uur weken in ruim koud water. Giet ze af en doe ze in een flinke pan met de gehalveerde knoflook, 2 el olijfolie en 2 liter water. Breng aan de kook, en kook ze in ca. 1 uur zachtjes gaar. (Je kunt nu een deel van de soep eventueel pureren met de staafmixer.)

Verhit 3 el olie in een koekenpan en bak de ui met de komijn 5-6 minuten op laag vuur. Stamp de 2 knoflooktenen met een snuf zout tot puree in de vijzel. Voeg knoflook en 1.5 tl zout toe aan de ui, en bak de ui nog ca. 10 minuten zachtjes door; roer regelmatig. Roer het uimengsel door de kikkererwten. Giet het citroensap in de koekenpan en roer op laag vuur de aanbaksels los. Voeg dit toe aan de soep.

Proef de soep en breng op smaak met zout, peper en harissa. Als je eieren gebruikt: houd de soep tegen de kook aan en breek per persoon een ei in de hete soep. Laat rustig stollen. (Of bak de eieren in wat olijfolie en doe ze na het opscheppen op de borden.) Zet schaaltjes met garnituur naar keuze klaar. Schep de soep (en eieren) in borden en serveer meteen, met het garnituur.