Laatbloeier Margriet van der Linden moet DWDD voor even doen vergeten

In negentien luttele seconden flitsen talloze televisiefragmenten voorbij. 'Em', 'uhm', 'mm-m'. De monden van de bekende figuren in het Twitterfilmpje, onder wie Erica Terpstra, Barack Obama en Twan Huys, brengen alle dezelfde klank voort: die van de letter 'm'.

De afzender van de video? Margriet van der Linden (48), oud-hoofdredacteur van het feministische tijdschrift Opzij, journalist én de nieuwe Matthijs van Nieuwkerk. Vandaag start haar eigen talkshow op het prominente tijdslot van 'De Wereld Draait Door' (DWDD) op NPO 1, nu Van Nieuwkerk kortere seizoenen wil draaien om aan nieuwe tv-ideeën te kunnen werken.

'M', zo luidt de titel van het praatprogramma (KRO-NCRV), dat ieder jaar zes maanden lang zal worden uitgezonden. En dat is alles wat de makers willen loslaten over de show. De inhoud van 'M'? Daarover houden ze hun lippen stijf op elkaar. Ja, de talkshow verschilt van 'DWDD' qua toon en kleur, maar hoe en wat? Dat moeten kijkers vanavond zelf maar ontdekken.

Biblebelt 'M' verwijst natuurlijk naar Margriet. De initiaal vormde ook de naam van de hoofdpersoon in Van der Lindens debuutroman 'De liefde niet' (2015), over een kind dat opgroeit in een orthodox-protestants milieu in een dorp ten zuiden van Rotterdam. Hoewel sommige details en personages zijn verzonnen, is het verhaal grotendeels autobiografisch. Van der Linden had tijd nodig te groeien als presentator, is qua tv een laatbloeier Net als het meisje is Van der Linden lesbisch. Dat was op z'n zachtst gezegd moeilijk in het gezin in de biblebelt. Toen Van der Linden na haar middelbare school naar Amersfoort vertrok voor een studie aan de Evangelische School voor Journalistiek, scheidde ze zich af van het geloof en kwam ze uit de kast. Die openheid leidde uiteindelijk tot een breuk met haar ouders: zij waren afwezig op Van der Lindens huwelijk met filmregisseur Kitty Kooring in 2010 en hebben inmiddels zeven jaar geen contact meer met hun dochter.

Mol De 'M' staat ook voor mol. Want pas na haar deelname aan kijkcijferkanon 'Wie is de Mol?' in 2015, waarin ze met verve de rol van saboteur (de mol) op zich nam, rees Van der Lindens ster rap. Ze had tijd nodig te groeien als presentator, is qua tv een laatbloeier. Tot voor kort boekte ze haar grootste successen op papier. Na haar studie werkte Van der Linden als journalist bij het Nieuw Israëlietisch Weekblad, RTL Nieuws en Twee Vandaag waarna ze hoofdredacteur werd van de vrouwenbladen Blvd. (2002 -2007) en Opzij (2008-2012). In die hoedanigheid nam ze in 2009 de presentatie van het tv-programma 'Zomergasten' op zich. De kritieken waren niet mals: Van der Linden werd als interviewer afstandelijk genoemd, humorloos en onbekwaam.

Flops Maar na haar streken als mol kwam ze toch weer terug op tv, als presentator van de quiz 'De Tafel van Taal' en gastvrouw bij 'Moltalk', het nakletsprogramma van 'Wie is de Mol?'. Daarin viel Van der Linden wél in de smaak. Bij kijkers, bij recensenten, èn bij de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). "Margriet is een uitgesproken personality: scherp, grappig en uitdagend", schreef directeur tv Frans Klein van de NPO in het persbericht waarin hij zijn keuze voor Van der Linden als DWDD-vervanger verklaarde. "Dit programma is verrassend en origineel." Een blik op zomerinvallers in het verleden doet inzien dat het knap lastig is de één tot anderhalf miljoen kijkers van 'DWDD' vast te houden als Van Nieuwkerk met vakantie is. Denk aan flops als 'On air' met Harm Edens (NCRV, 2010) en 'Half acht live!' door Merel Westrik (WNL, 2012). Het tij keren, m-m-misschien lukt het Van der Linden wel. M. van de KRO-NCRV is vanaf vandaag iedere werkdag te zien om 19.00 uur op NPO 1.