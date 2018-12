Laat zien dat je schijt hebt aan iedereen, zegt schoenenkoningin Zeynep Dag

Schoenenontwerpster Zeynep Dag is op elke school en opleiding gepest en ondermijnd, maar ze zette door. De vrouw met het vette Brabantse accent verkoopt nu haar unieke modellen aan de rijksten op aarde. Er is meer goed nieuws: zij heeft een miljoenencontract met Mexx afgesloten. En Dag, van Turkse komaf, is vorige maand gekozen tot etnisch onderneemster van het jaar.

Rihanna en andere Hollywoodsterren lopen op haar exclusive luxury heels. Haar bedrijf Alzúarr verkoopt vooral online, in dirham, rial, pond en Hongkong dollar. Maar Zeynep Dag opent ook winkels in Qatar en Dubai. Rusland houdt haar pakketten aan de grens tegen, terwijl China druk is met kopiëren.

“Ik werd uitgenodigd door het grootste pr-bureau in New York om samen te werken. Dat vraagt 6000 euro per maand. Ik dacht: dat kan ik anders. Door alle problemen in mijn jeugd heb ik mijn creatieve intelligentie continu ontwikkeld. Toen vriendinnen zeiden dat mijn ontwerp perfect zou zijn voor zangeres Rihanna, dacht ik: hoe kom ik bij haar? Via een foto op een fanpage op Instagram hapte zij toe. Ze kocht direct mijn halve collectie. Moest ik alles voor haar in maat 41 laten maken. Aan pr ben ik geen cent kwijt geweest.”

“Mijn schoenen beginnen bij 350 ­dollar. De knielaarzen van bladgoud die ik op verzoek van een styliste in Hollywood maakte, kosten 25.000 dollar. We maken ook speciale maten en kleuren, dat customizen begint bij 2000 euro.

“2017 was ook spectaculair. Ik begon toen mijn onderneming en hoopte tien of vijftien paar schoenen te verkopen om met dat geld een nieuwe collectie te kunnen maken. Maar de gehoopte ­jaaromzet had ik de eerste maand al binnen. Na vijf maanden had ik een showroom in Parijs.

Na Rihanna volgde half Hollywood. Dacht u direct al zo internationaal?

“Mijn smaak is heel uitgesproken, niet Hollands. Inspirator voor mij is bijvoorbeeld Hussein Chalayan die een rok als tafel ontwierp. In de kunst kan alles! Ik wilde iets maken wat nog niet bestaat. De dure Manolo Blahniks, Louboutins, als je objectief kijkt, zijn ze niet zo speciaal. Ik wil echt iets unieks creëren. Daarom komen de klanten ook bij mij.

De dure Manolo Blahniks, Louboutins: als je objectief kijkt, zijn ze niet zo speciaal

“Ik hou van het exotische, bling, glinsteren. Arabische vrouwen houden meer van over the top. De Verenigde Arabische Emiraten vormden vorig jaar 30 procent van de omzet, dit jaar al 65 procent. Het zit erin dat ik Eindhoven voor Dubai verruil, waar ik nu een locatie voor een winkel zoek. Vrouwen uit de Emiraten lopen vaak in nikab en kunnen alleen hun schoenen laten zien, dat is hun identiteit. Ze bestellen makkelijk twee of drie paar. De schoen met de orchideeën is daar het populairste. Die ontwierp ik voor mijn moeder. Een orchidee is tijdloos, net als mijn liefde voor haar. Eigenlijk is mijn hele collectie een ode aan mijn moeder.

“Omdat Arabische vrouwen de schoenen willen passen, en regelmatig in Parijs winkelen, ben ik daar een showroom begonnen. In januari opent een pop-upstore in Qatar die daar rond gaat trekken. De winkels zijn voor de branding, het merendeel verkoop ik ­online. Je kunt Alzúarr-schoenen alleen op onze website kopen, om het exclusief te houden.

“Ik wilde niet alleen afhankelijk zijn van de Arabische markt. Mijn vader heeft me geleerd dat ondernemen gaat om geld verdienen. De grootste markt is Amerika, dus bedacht ik hoe ik de VS erbij kon betrekken. Ik kwam op de schoenen met pistolen, en lippen. Het pistooltje is een metafoor. Niet vanwege het wapengeweld in Amerika, maar omdat mijn familie altijd zei: Zeynep is net een soldaat. Ze is nooit bang. Mijn vader vond mij eigenlijk een jongetje.”