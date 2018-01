Laat rapper Boef voortaan maar op de vluchtstrook staan

Als je zijn videoclips moet geloven speelt het leven van Neder-rapper Boef zich af op zonnige glamourlocaties – mooie villa’s, helikopters, Ferrari’s. Maar in de regenachtige nieuwjaarsnacht staat hij met autopech langs de snelweg. Hij dreigt te laat te komen bij zijn volgende schnabbel, geen vriend of manager die wil helpen. Gelukkig kent meereizende vriend Nasr de Barber nog een meisje dat haar mobieltje wel opneemt. Ze is met twee vriendinnen aan het feesten in Eindhoven. De vrouwen stappen met enige tegenzin in de auto om de stoere rapper en zijn metgezel van de vluchtstrook te pikken.

Een normaal mens zegt dan dankjewel, maar Boef meldt op Snapchat dat hij is opgehaald ‘door drie kechs’. Kech is Marokkaans Arabisch voor slet of hoer. Nu is het vrij gebruikelijk in Boefs muziekgenre om vrouwen in dit soort termen te omschrijven – in Engelstalige rapnummers vliegen de ho’s en bitches je ook om de oren. Macht der gewoonte misschien. Sorry dan maar?

Inmiddels weigert een aantal dj’s zijn muziek nog op de radio te draaien en een Kamerlid roept op tot een boycot van Boef.

Nee hoor. Als de kritiek losbarst doet de rapper er nog een schep bovenop. In een nieuw filmpje zegt hij: “Ik heb een paar mensen boos gemaakt omdat ik kech zeg, maar wat doen jullie in een club met alcohol, met korte rokjes, om acht uur ’s ochtends, met jongens? Je bent gewoon een kech. Als je thuis zit, de hele dag niks doet, studeren en naar papa en mama luistert, dan noem ik je een vrouw. Maar ga niet als je een kech bent, boos worden als ik je een kech noem, want je bent een kech! Klaar. Snap je?” Luid en duidelijk, Boef.