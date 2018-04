Laat los, die vos!

Als mevrouw Tebrick tijdens een boswandeling onverwachts in een vos verandert, staat het leven van meneer Tebrick op z’n kop. Dat van zijn vrouw vermoedelijk ook, maar wat de lezer van haar beleving meekrijgt, is uiteindelijk allemaal zijn interpretatie. De liefde waarover deze kleine roman verhaalt, komt waarschijnlijk toch vooral van één kant.

Lees verder na de advertentie

Meneer Tebrick heeft het dus ineens met de vossenvariant van zijn vrouw te stellen. Dat is niet makkelijk. Maar hij houdt nu eenmaal zielsveel van haar. Hij aanvaardt haar meteen zoals ze is. Zijn liefde overstijgt alles. Zélfs als hij zijn aanvankelijke hoop - namelijk dat ze binnenkort weer terug zal veranderen in een mens - moet laten varen. Zelfs als zijn vrouw haar eerste duifje vermoordt en langzaam maar zeker verwordt tot een wild dier.

Meneer Tebrick stuurt hun personeel weg, gaat verhuizen, laat zijn nieuwe landgoed omheinen. Telkens weer voegt hij zich volkomen naar de veranderde situatie en probeert daarmee zijn vrouw niet te verliezen. Totdat het moment komt dat ze zich door geen enkel hek meer in bedwang laat houden, en hij moet accepteren dat zij in het bos verdwijnt om zich bij de wilde vossen te voegen.

Meneer Tebrick zelf is intussen flink vereenzaamd. Hij heeft al het contact met andere mensen gestopt en verwaarloost zichzelf.

Men vermoedt dat hij gek geworden is. Hij gaat ten onder aan de liefde. Pas als hij zijn vos maanden later weer terugziet met een nest welpjes, leeft hij weer op. Hij bezoekt zijn vrouw en haar kinderen dagelijks. Hij ligt te slapen voor hun vossenhol, leert haar kinderen kennen, geeft ze namen, denkt na over hun opleiding.

Oordeel: niet eens zo absurd, maar juist wonderlijk waarachtig liefdesverhaal

In deze tijd zou men hem ten strengste aanraden zich meer op zijn eigen leven te richten. Wij zouden reppen over eigenliefde. En laat die vos los! Maar meneer Tebrick gelooft in de liefde.

Deze puntgave klassieker van David Garnett - hij behoorde tot de Bloomsbury Group met o.a. Virginia Woolf - is meer dan alleen een subliem sprookje, meer dan een allegorische vertelling, het is óók meer dan een ontroerend liefdesverhaal over huwelijkse trouw, en precies dát maakte dat het bij verschijning in 1922 al meteen unaniem lovend ontvangen werd.

En ook nu bij deze heruitgave, vertaald door Irwin Droog, wordt het boek weer warm onthaald. “Het mooiste, absurdste en inleefbaarste liefdesverhaal dat ik ken”, volgens Judith Herzberg.

Het is niet zo’n absurd verhaal als het lijkt. Toegegeven, het gebeurt in de realiteit niet vaak dat onze naaste van het ene op het andere moment een vos wordt, maar toch, hoe vaak horen we niet dat een partner plotseling was veranderd in een ‘ander mens’?

Was hij of zij een dag eerder nog gewoon de oude vertrouwde geliefde, de volgende ochtend staat daar - naar het schijnt - een vreemde voor onze neus. En het onherroepelijke vervreemdingsproces tussen twee echtelieden is begonnen.

Lees verder na onderstaande afbeelding.

© Gratis

Het is vooral de archaïsche vertelstem van Garnett die het boek zo volstrekt geloofwaardig maakt. Nergens wordt deze metamorfose een flauwe truc. Door zélf alle twijfels omtrent de waarachtigheid van deze gedaanteverwisseling alvast te benoemen en/of te verklaren, is de schrijver zijn lezers - heel slim - telkens een stap voor. Het kan niet anders zijn gegaan.

De schrijver zegt ons zeker niet te willen ontmoedigen een poging te doen dit schijnbare wonder te verklaren, maar dat hij ook goed begrijpt dat dat heel lastig zal worden omdat de metamorfose van mevrouw Tebrick zo plótseling plaatsvond én omdat het gebeurde toen ze al een volwassen vrouw was. Het zou, natuurlijk!, allemaal een heel stuk logischer zijn geweest als het was gebeurd toen ze een jong kind was, en als de gedaanteverwisseling heel geleidelijk aan had plaatsgevonden.

Maar nee, hier was sprake van iets heel anders.

“Het is werkelijk een wonder; iets wat volledig buiten onze wereld valt; een gebeurtenis die we zouden accepteren in de Heilige Schrift (…), maar die we niet verwachten tegen te komen in een tijd dicht bij de onze, gewoon bij onze buren in Oxfordshire.”

Trefzeker leidt Garnett zelf ons zijn verhaal binnen, spreekt ons daar regelmatig rechtstreeks toe, en maakt op deze manier het onwerkelijke werkelijk. En - zoals de vertaler al opmerkt in zijn nawoord - misschien is dat wel het échte wonder van dit boek.

Lees verder na onderstaande afbeelding.

David Garnett. © gratis