Kylie Minogue krijgt de voetjes niet van de vloer

Op de klanken van openingsnummer ‘Golden’ betreden dansers gekleed als stoere cowboys en cowgirls het podium. Twee glitterdeuren schuiven open en Kylie Minogue stapt het podium op, koket zoals alleen zij dat kan. De Australische is dit jaar vijftig geworden, maar aan flair heeft ze nog niets ingeboet, zo laat ze tijdens haar optreden in de Amsterdamse concertzaal Afas Live zien.

In die, niet uitverkochte, show betoont ze zich zoals altijd een uiterst sympathieke entertainer. Eentje die haar fans tegemoet komt door veel hits te spelen en die zichzelf niet al te serieus neemt. Ook wie van mooie kleding houdt, is bij haar aan het juiste adres. Ze verkleedt zich donderdag, tijdens haar enige Nederlandse show, talloze malen. En wat ze ook aantrekt, ze ziet eruit om door een ringetje te halen.

Niet vlekkeloos

De show is helaas niet vlekkeloos. Al vroeg in het concert zet Minogue een van haar grootste hits in, ‘Can’t Get You Out of My Head’. Verrassend genoeg leidt het niet tot een uitgelaten danspartij onder de fans. Nou ja, het is nog vroeg. Maar ook verderop in de show gaan bij andere publieksfavorieten de voeten van haar bewonderaars niet massaal van de vloer.

Dat heeft alles te maken met het feit dat Minogue weliswaar een uiterst geroutineerde show neerzet, maar haar echte bezieling vaak niet voelbaar is. Het optreden blijft daarmee een wat afstandelijke aangelegenheid, zelden word je meegesleept in het verwachte dancepopfeest. Ook de sneltreinvaart waarmee Minogue door haar oeuvre raast, doet soms afbreuk aan het concert. Van een groot aantal nummers zingt ze een ingekorte versie. Van het interessantste liedje uit haar oeuvre, ‘Where the Wild Roses Grow’, dat ze ooit met Nick Cave opnam, wordt slechts een flard gespeeld. Het is de grootste teleurstelling van de avond.

Wat dan weer wel meevalt, is dat nieuwe nummers van haar dit jaar verschenen album ‘Golden’ zich prima staande houden naast de oude favorieten. En heel even barst de langverwachte feeststemming toch nog los, bij ‘Stop Me from Falling’ en een alternatieve live-versie van ‘The Loco-Motion’. Het eindresultaat is een adequaat optreden, maar ook een show die de sprankeling mist, die je bij Minogue verwacht.

