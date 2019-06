Kwakkelende kijkcijfers of niet, Art ‘opgetrokken wenkbrauw’ Rooijakkers blijft opgewekt

Sidekick Richard Groenendijk gooide opnieuw zijn persoonlijkheid in de strijd en de studio in Artis zat weer bomvol. Het dagelijkse ‘Zomer met Art’ draait luchtig verder, al gaat het gedoe de heren niet in de koude zomerkleren zitten. “Iedereen is moe, we zijn helemaal bezig met kijkcijfers, marktaandeel, we zitten in een bubbel”, kreunde Richard, om dat meteen af te zetten tegen de doodsstrijd van een zieke vriend.

Je kunt natuurlijk op alle slakken zout leggen bij het wat kwakkelende Zomer met Art. Het decor vraagt te veel aandacht, gasten zijn niet urgent, interviews niet scherp genoeg. In een gesprek woensdag met twee MH17-nabestaanden hielden de vragen het midden tussen “Is dat een klap in jullie gezicht?” en “Wat doet dat met je gevoel?” Dat sentiment is ergerlijk als je een talkshow verwacht die voor de RTL-doelgroep moet concurreren met ‘Pauw’.

Komkommertijdshow Maar waarom meteen die hoge verwachtingen? Een collega-recensent bij NRC noemde het tijdslot van half elf bij RTL4 al ‘het duivelse uur’, waarin alle programma’s sneuvelen. ‘Het zwarte gat’ is misschien meer accuraat. Zelfs het bewezen spelletje ‘De Zwakste Schakel’ is alweer opgeslokt. Wat kon RTL beter doen met dat zwarte gat dan er een kleurrijke, luchtige, pretentieloze komkommertijdshow tegenover stellen? Art Rooijakkers maakt gewoon tien weken het opwarmertje voor Beau van Erven Dorens, die in de herfst ‘RTL Late Night’ wil reanimeren Anders dan bij Twan Huys met zijn driejarig contract hangt er niet veel van af. Art Rooijakkers maakt gewoon tien weken het opwarmertje voor Beau van Erven Dorens, die in de herfst ‘RTL Late Night’ wil reanimeren. Zomerse picknicktafels, veel kleurtjes en heel veel mensen in beeld. De camerahoek verandert namelijk steeds wanneer Art en Richard per gast aan een andere tafel aanschuiven, en dan zijn op de achtergrond weer heel andere mensen te zien. Op de diepgang na komt alles hier in een veelvoud, alsof ze met overdaad weerstand willen bieden aan dat zuigende zwarte gat. Art brengt wel een aangenaam zomerse sfeer mee – al vond ik hem als licht vileine leider van ‘Wie is de Mol’ leuker – en hij is goed voorbereid. De emotionele uitbarstingen van de sidekick van deze week zijn ook vermakelijk. De twee kibbelden donderdag zelfs als een getrouwd stel. “Snap je wat ik bedoel?”, vroeg Richard steun in het gesprek met schrijfster Saskia Noort. Art: “Nee, totaal niet.” “Oh, laat je me zo vallen?”