Kussengevecht met 200 kinderen. Hoe leuk is dat?

Binnen in de Hilversumse studio gillen tweehonderd kinderen zich de longen uit het lijf. Ze stampen en springen, de tribune deint mee. "En blijven zwaaien jongens!", zegt de publieksopwarmer van de BZT-show, vlak voordat de opnames beginnen. Veel lawaai maken, dat hoort bij dit tv-programma voor kinderen van 6 tot 12 jaar.

Net als héél vies worden. De BZT-show (BZT staat voor 'bloed, zweet en tranen')draait om kinderwensen; de redactie vervulde er zo'n tweeduizend sinds de eerste uitzending in 2006. En kinderen willen vaak vieze dingen: als varkens door de modder rollen, zwemmen in cakebeslag (en aflikken), elkaar achter het behang plakken, met blote voeten bloemkool stampen en die prut uitdelen aan het publiek. "En vla, ze willen ook altijd iets met vla", zegt Marlou Wens, eindredacteur jeugdtelevisie bij omroep KRO-NCRV.

Zij kijkt achter de schermen toe hoe haar collega's wc-potten vullen met pisgele limonade en poepbruine chocoladepudding. Even verderop zijn anderen druk met kussenslopen en vlokken schuimrubber - ter voorbereiding op het kussengevecht dat presentatoren Jetske en Pepijn gaan houden met tweehonderd kinderen tegelijk.

Bloedend hart

Wens (49) geniet van de chaos in de coulissen, maar staat er toch 'met bloedend hart'. Want de BZT-show stopt ermee, op 11 november is de 256ste en laatste uitzending. Daarmee komt er een einde aan een programma dat volgens haar 'de 'Stuif es in' van deze generatie' is. Voor de jonge lezers: Stuif es in was van 1968-1985 een populair tv-programma, gepresenteerd door Ria Bremer, waarin kinderen mochten laten zien wat ze konden. Vervolgens kregen ze een medaille, een stuiver aan een lint.

Die Stuif es in-status mag Wens best claimen: van alle tv-kijkende kinderen van 6 tot 12 jaar keek gemiddeld 28 procent naar de BZT-show. Dat aandeel bleef in al die jaren min of meer gelijk. Ook nu doet het programma het nog goed bij de jonge tv-kijkers.

Alleen: steeds minder kinderen kijken überhaupt tv. Ook zij zitten tegenwoordig met de tablet of laptop op schoot of met hun eigen smartphone. Gezinnen kijken niet meer sámen: terwijl de oudste zus op de iPad youtube-filmpjes bekijkt, is de jongste aan het Netflixen en zit hun moeder te whatsappen.