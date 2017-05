Kunstraad Amsterdam: verleid toerist tot bezoek buiten centrum

Zet bijvoorbeeld een nieuw theater middenin de Sloterplas, aan de westkant van de stad. Bouw een designmuseum op de Zuidas, dat nu nog vooral een zakencentrum is. En ontwikkel Zuidoost, waar onder meer de Ziggo Dome en de Johan Cruijff Arena staan, tot het ‘entertainment district’ van de stad.

Amsterdam wordt steeds drukker: de aantallen inwoners en forenzen stijgen gestaag en de toeristenstroom groeit nog veel harder. Volgens de raad komen veel van die bezoekers af op kunst en cultuur in de hoofdstad. Maar kunst kan ook helpen de bezoekersstromen in de goede banen te leiden. Volgens de raad staat er ‘een leger van creatieve geesten’ klaar om daarover mee te denken.

De groei van het aantal toeristen afremmen, daar ziet voorzitter Felix Rottenberg van de Amsterdamse Kunstraad heil in. “Het is beter ervoor te zorgen dat de stad veel meer te bieden heeft.” Er is een ‘schaalsprong’ nodig, zegt hij.

Het stadsbestuur worstelt al een tijdje met de gevolgen van de drukte. Er is ook al een aantal maatregelen genomen, zoals een rem op nieuwe hotels, een hardere aanpak van illegale hotels, een strenger evenementenbeleid en minder autoverkeer in de binnenstad.

Andere helft

En dat moet vooral buiten de binnenstad gebeuren. “Het imago van Amsterdam wordt nu nog te veel bepaald door de historische binnenstad”, stelt de raad. De helft van de buitenlandse toeristen bezoekt de stad voor het eerst, en die groep zal allereerst de binnenstad bekijken. Maar de andere helft en ook alle Nederlandse bezoekers zijn best te verleiden om elders in de stad te gaan kijken. Áls daar tenminste iets te beleven is.

Rottenberg kondigde gisteren aan in het najaar met een plan te komen voor investeringen in cultuur. Daarvoor kijkt hij allereerst naar de opbrengsten van de toeristenbelasting. Eén bestedingsplannetje staat nu al tussen de aanbevelingen: gebruik een deel van die belasting voor Engelstalige boventiteling tijdens de voorstelling in een aantal theaters in de stad. Want nee, buitenlandse toeristen weren gaat echt niet werken.