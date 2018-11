Kunsthistoricus Didier Rykner:‘Roofkunst is een opgerekt begrip’

Een rapport van de Franse kunsthistorica Bénédicte Savoy en de Senegalese schrijver Felwine Sarr adviseert de Franse president Macron om haast te maken met de teruggave van geroofd Afrikaans cultureel erfgoed. In dat geval kan de Franse staat het prachtige gebouw van het museum voor niet-westerse kunst wel in de verkoop doen, zegt Didier Rykner, oprichter van de invloedrijke site voor culturele actualiteiten La Tribune de l’Art.

“De auteurs, en dat wisten we, worden gedreven door een activistische agenda. Alles staat bij hen in het teken van een strijd tussen goed en kwaad en boete doen. Het is alsof je aan de islamgeleerde Tariq Ramadan zou vragen of hij zijn visie wil geven op de toekomst van de scheiding tussen kerk en staat.”

Maar als het gaat om geroofde kunst kun je toch zeggen dat deze werken terug moeten naar de rechtmatige eigenaar?

“Als er regels zijn overtreden, moet het terug. Dat is in 2000 bijvoorbeeld nog gebeurd met drie beelden van het Nok-volk uit Nigeria die het Quai Branly had gekocht. Maar ik denk dat dit niet op moet gaan voor werken die voor 1899 in Europa zijn gekomen. Toen werd op de Vredesconferentie in Den Haag de praktijk van plunderingen in de ban gedaan.

Beelden uit Benin in het Quai Branly museum in Parijs. © AFP

“Ga je verder terug dan 1899, dan kan je aan de gang blijven, want plunderen was overal een gangbare praktijk. Ook in Afrika. De Beninese koning GléGlé ondernam in de jaren tachtig van de negentiende eeuw bijvoorbeeld tot twee keer toe strafexpedities naar de stad Kétou waar alles werd vernietigd. Ander probleem in het rapport is het oprekken van het begrip roofkunst tot werken die in de twintigste eeuw zijn verkocht tegen te lage prijzen. Daarmee zeggen ze dat handelaren in Afrika niet op de hoogte waren van de waarde ervan, wat onjuist is.”