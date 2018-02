Kunstenaars willen Beatrix Ruf terug als directeur van het Stedelijk Museum

Onder de ondertekenaars zijn beroemde internationale kunstenaars als Marina Abramovic, Laurie Anderson, componist Philip Glass, beeldhouwer Richard Serra en architect Rem Koolhaas. De 113 ondertekenaars vinden dat Ruf moet terugkeren ‘vanwege haar artistieke visie’, zo schrijven ze. Ze roepen anderen op een petitie te ondertekenen.

Lees verder na de advertentie

De Amsterdamse galeriehouder Rob Malasch noemt het ‘op menselijk niveau schandalig’ dat Ruf moest opstappen.

“Voor mij is het vooral een mooi symbolisch gebaar, een saluut aan Beatrix”, zegt Bart Rutten, directeur van het Centraal Museum in Utrecht en een van de ondertekenaars. Hij was eerder Hoofd Collecties in het Stedelijk Museum en heeft altijd ‘uitstekend’ met Ruf samengewerkt. “Zij was een zeer oprechte en toegewijde directeur die het Stedelijk een scherp profiel heeft gegeven. Ik vond het onterecht dat zij haar biezen moest pakken, zonder dat er een goed onderzoek was geweest. Dat doet mij als oud-werknemer pijn. Ik vind het ook ontzettend kwalijk voor het Stedelijk, een instituut dat leeft in veel harten, ook internationaal.” Rutten heeft geen idee of Ruf nog zou willen terugkeren als dat zou kunnen. “Wat ik wel weet, is dat het voor haar ontzettend verdrietig is.”

De Amsterdamse galeriehouder Rob Malasch noemt het ‘op menselijk niveau schandalig’ dat Ruf moest opstappen. “In de politiek is dat misschien normaal, maar ik vind dat je een hardwerkende, alleenstaande vrouw niet op zo’n manier behandelt.” Malasch was in het beginstadium bij de advertentie betrokken, maar ondertekende die niet ‘omdat ik dat soort dingen nooit doe’.