Kunstenaar Herman Gordijn (85) overleden

Het wordt een grote tentoonstelling van het werk uit de hele loopbaan van de schilder, tekenaar en graficus. De Raad van State leent Gordijns bekende schilderij van Beatrix uit en ook de portretten van de acteurs Ton Lutz en Charlotte Köhler worden in Gorssel verwacht.

De kunstenaar was nog actief, ook veel op de iPad. Zijn ontwerpen liet hij afdrukken op toyoboprints, een nieuwe techniek.

Gordijn werd opgeleid aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten en de Vrije Academie in Den Haag, zijn geboortestad, en exposeerde in 1957 voor het eerst, vooral tekeningen. Hij vertrok naar Amsterdam, waar hij zich ook bezighield met ontwerpen voor De Bijenkorf en voor toneelvoorstellingen van regisseurs van naam en faam: Ton Lutz, Elise Homans, Hans Croiset en Peter Sjarof.

Oud-burgemeester Samkalden (r) van Amsterdam donderdag samen met schilder Herman Gordijn, die de voormalige PvdA-politicus vereeuwigde. © ANP

Bij een breder publiek werd hij bekend door monumentale portretten, ook van de Amsterdamse burgemeester Ivo Samkalden en van Loek en Miep Brons. Hij maakte ook een reeks over de hoofdstad: Het Amsterdam van Herman Gordijn. Recenter produceerde hij verscheidene mannelijke naakten.

Werk van Gordijn is onder meer te vinden in het het Stedelijk Museum, het Amsterdam Museum, Museum MORE, De Lakenhal in Leiden, het Dordrechts Museum en het Museum Arnhem.

