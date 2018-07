Kunstenaar Armando (88) overleden

Armando bracht zijn jeugd tijdens de Tweede Wereldoorlog door in de buurt van Kamp Amersfoort en was getuige van de gruwelijke taferelen die zich daar afspeelden. Het idyllische bos van zijn jeugd was opeens een strafkamp geworden. In elke idylle schuilt het kwaad, ontdekte hij. De tragiek van de mens werd zijn onderwerp.

In 1979, nadat hij jarenlang op televisie was verschenen met het programma ‘Herenleed’, verhuisde hij naar Berlijn en kwam zijn carrière in een stroomversnelling. Naast zijn werk als beeldend kunstenaar schreef hij columns voor NRC Handelsblad. Voor zijn werk als schrijver kreeg hij onder meer de F. Bordewijkprijs, de Multatuliprijs en de Herman Gorterprijs.

In 2004 keerde hij terug naar Nederland en concentreerde hij zich op schilderen. In 2007 verwoestte een brand in Amersfoort een groot deel van zijn oeuvre. Wat er over was, ging naar een nieuw museum op landgoed Oud Amelisweerd. Zondag overleed hij in het Duitse Potsdam, waar hij nog altijd graag kwam.

Trouw sprak Armando in 2014, toen hij een nieuw museum opende op landgoed Oud Amelisweerd. "(...) Bang voor de dood ben ik niet, al hoop ik wel dat ik op een dag gewoon niet meer wakker word. Wat me ook wel mooi lijkt is om te sterven voor de schildersezel, met de kwasten nog in mijn hand."