Kunstdief verpest feestje Van Gogh Museum

Het is feest vandaag in het Van Gogh Museum in Amsterdam. Na ruim veertien jaar keren twee gestolen schilderijen terug. De Van Goghs werden teruggevonden bij een maffiabaas in Italië. Maar tot ergernis van het museum staan niet de geroofde doeken in het middelpunt, maar trekt de kunstróver alle aandacht. Dat komt door de documentaire die Vincent Verweij heeft gemaakt over Octave 'Okkie' D. Hij is een van de twee mannen die in 2005 zijn veroordeeld voor deze kunstdiefstal. Hij kreeg 3,5 jaar celstraf en moet daarnaast een schadevergoeding van 3,5 ton betalen.

D. heeft altijd zijn betrokkenheid ontkend. Maar in de 'Brandpunt'-documentaire, die vanavond wordt uitgezonden, vertelt hij in geuren en kleuren over de schilderijenroof. Als 'rasinbreker' vond hij het kinderlijk eenvoudig om het museum binnen te dringen. Via een ladder klommen hij en zijn maat op het dak, waar ze een gat sloegen in een beveiligd raam. Terwijl de politie bij de ladder stond, ontsnapte het tweetal via een touw aan de andere kant van het gebouw. Een jaar later werd D. opgepakt bij het Spaanse Marbella.

Eigenlijk hadden hij en zijn maat de 'Zonnebloemen' willen stelen, onthult D. Maar dit topstuk was te goed beveiligd. Hun tweede doelwit, de 'Aardappeltelers' zoals hij 'De Aardappeleters' noemt, lieten ze ook hangen. Het was te groot voor het gat in de ruit. Ze gingen er vandoor met twee kleinere doeken: 'Het uitgaan van de Hervormde kerk in Nuenen' en 'Zeegezicht bij Scheveningen'. Hij koos het zeegezicht omdat hij dacht dat dat duur was, vanwege de 'hele dikke verf'.

Cor van Hout wilde de doeken wel kopen, maar kort voor de overdracht werd hij geliquideerd

De roof was niet in opdracht, maar schilderijen zijn volgens hem 'altijd handig als ruilmiddel in het criminele circuit'. De crimineel Cor van Hout wilde de doeken wel kopen, maar kort voor de overdracht werd hij geliquideerd. Uiteindelijk werden ze verkocht aan de Italiaanse maffiabaas Raffaele I. Deze zou ze in 2007 voor 100.000 euro hebben aangeboden aan crimineel Mink K. Die bevestigt dat in de documentaire, maar hij sloeg het aanbod af.

Beloning Niet alleen D.'s onthullingen nadat hij al die jaren heeft gezwegen verpesten het feestje voor het museum. De kunstrover claimt ook nog eens een beloning, omdat dankzij zijn contacten in de criminele wereld de schilderijen teruggevonden zouden zijn. Hij zou graag een korting zien op de 3 ton schadevergoeding die nog rest van zijn straf. "Mijn straf loopt nooit af door die schuld." Octave D. claimt ook nog eens een beloning, omdat dankzij zijn contacten de schilderijen teruggevonden zouden zijn Zijn advocaat Benedicte Ficq zegt in de documentaire dat ze nog geen claim heeft ingediend. Ze wil eerst 'via de informele route' overleggen met het Van Gogh Museum en het Openbaar Ministerie. Het Van Gogh Museum, dat weigerde mee te werken aan de documentaire, wilde gisteren niet ingaan op vragen van Trouw. Het komt vandaag met een reactie. Eerder verklaarde een museumwoordvoerder in de Telegraaf dat de kunstrover 'geen enkele inbreng' heeft gehad in de terugkeer van de schilderijen. Die is volgens het museum te danken aan 'de enorme inzet aan de kant van de Italiaanse en Nederlandse autoriteiten'. Het museum vraagt zich af waarom D. nu 'via de media met een bekentenis komt nadat hij veertien jaar lang heeft gelogen over de roof en de inbraak altijd heeft ontkend'. Het museum wil 'op grote afstand' van D. blijven en heeft hem via zijn advocaat een museumverbod opgelegd.

