Kun je geen Miriam heten?

In de discussie bleek dat de Belgen (maar nu generaliseer ik misschien) de variant met 'geen' informeel vinden, en in formele contexten de voorkeur geven aan 'niet.' Anderen vonden juist de variant met 'niet' minder acceptabel, en persoonlijk deel ik dat taalgevoel. Maar hoe dan ook, er zijn geen regels die een van de vormen verbieden.

Lees verder na de advertentie

Toch zit er nog wel iets interessants in die zin, want hoe zit de zin 'Ik heet geen Miriam' in elkaar? De zin betekent hetzelfde als 'Het is niet zo dat ik Miriam heet', maar 'geen' vormt samen met 'Miriam' een woordgroep (taalkundigen spreken hier van 'versmelting').

Taaladviseurs plegen hier het onderscheid te maken dat 'niet' het gezegde zou ontkennen, en 'geen' het zelfstandig naamwoord. Zo zou 'niet' in 'Ze draagt niet graag oorbellen' de ontkenning vormen van 'graag oorbellen dragen' en 'geen' in 'Ze draagt geen oorbellen' zou alleen 'oorbellen' ontkennen. Maar dit kan niet juist zijn.

De zin 'Ze draagt geen oorbellen' betekent niet dat ze 'nul oorbellen' draagt, of dat ze iets draagt wat 'geen oorbellen' genoemd kan worden, maar dat het niet zo is dat ze oorbellen draagt. 'Geen' ontkent hier dus ook de hele zin. Het betekenisverschil met 'Ze draagt niet graag oorbellen' is eerder dat je 'niet graag' samen begrijpt als 'ongaarne.'

Ook een taalvraag? Mail naar p.a.coppen@let.ru.nl.

Lees hier meer afleveringen van de taalrubriek.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.