Kun je ‘een gaapje nemen’?

Lichaamsfuncties worden vaak uitgedrukt door werkwoorden: we hikken, boeren, zweten, braken, plassen, poepen en je hebt nog wel meer onwelvoeglijke termen die je liever niet leest aan de ontbijttafel.

Vaak kun je die lichaamsfuncties ook beschrijven met een zelfstandig naamwoord en een betekenisarm werkwoord. Zo kunnen we een boer ook laten, we kunnen een zucht slaken, een plas doen of een wind laten. Voor het laatste is dat zelfs de enige mogelijkheid (we hebben geen werkwoord ‘winden’ of ‘scheten’). Die werkwoorden, ‘laten’, ‘doen’, ‘slaken’ hebben bijna geen betekenis. Het woord ‘slaken’ komt zelfs alleen in dit soort lichaamsfuncties voor. Wie kent nog de oorsprong?