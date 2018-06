Kun je een brand wel aansteken?

Ik vind het altijd moeilijk om zoiets kort te beantwoorden, want dan moet ik iets zeggen als ‘Inderdaad, u zit er helemaal naast.’ Maar daarmee frustreer ik het nadenken over taal en betekenis, wat ik in zijn algemeenheid sterk toejuich.

In de meeste gevallen bestaat het voorwerp al op het moment dat de handeling ingezet wordt

Als je nadenkt over de betekenis tussen werkwoorden en voorwerpen, dan kom je al snel op subtiele betekenisverschillen. Soms is het voorwerp alleen maar het doel van een handeling (‘Ik nader een station’), en soms is het meer een bron (‘ik lees een boek’). Soms heeft het voorwerp baat bij de handeling (‘Ik feliciteer de jarige’), en soms meer schade (‘Ik scheld de jarige uit’). Soms ondergaat het voorwerp een verandering (‘Ik verscheur het papier’), en soms is het voorwerp het resultaat van een handeling (‘Ik schrijf een bericht’).

In de meeste gevallen bestaat het voorwerp al op het moment dat de handeling ingezet wordt, maar in het laatste voorbeeld juist niet. Als je zegt ‘Ik bak een taart,’ dan is de taart pas gereed als het bakken voltooid is. Hooguit zou je kunnen zeggen dat de taart al in de bedoeling van de bakker zat.

De taalbeschouwer struikelde hier dus over een zogeheten ‘resultaatwerkwoord.’ De brand ontstaat pas door het aansteken. Net als het taalbeschouwelijke inzicht, denk ik dan.

