Kun je bijdragen aan een betere samenleving?

Hij kon dat ook beargumenteren. Die betere samenleving, die is er nog niet totdat je die bijdrage geleverd hebt. Als je ergens een bijdrage aan levert, gaat het om iets wat al bestaat.

Ik kan die redenering helemaal volgen, en ik geloof dat ik het ook zo aanvoel. Taalkundig gaat het hier om een verschil in betekenis dat je kunt omschrijven als ‘resultaat’ tegenover ‘ontvanger.’ Werkwoorden kun je verbinden met zinsdelen die in dit soort betekenisverbanden staan tot de actie die het werkwoord uitdrukt. Als je een boek schrijft, is het boek het resultaat.

Het boek is er pas als je klaar bent met schrijven. Als je een boek leest, dan is het boek de bron. Dat bestaat dan al voordat je begint met lezen. Als je een boek verscheurt, dan verandert het boek terwijl je de actie uitvoert: het boek ondergaat die actie.

Het betekenisverschil tussen ‘bijdragen tot’ en ‘bijdragen aan’ zit hem dus hierin. Bij ‘bijdragen tot iets’ is iets het resultaat, bij ‘bijdragen aan iets’ is het alleen de ontvanger. Echter, vaak zie je in dit soort gevallen dat een van de vormen de ‘neutrale vorm’ wordt, waar beide betekenissen in begrepen kunnen zijn. ‘Bijdragen aan’ lijkt dan de neutralere vorm, en ‘bijdragen tot’ wordt gereserveerd voor die gevallen waarin echt alleen het resultaat bedoeld is.

Is dat erg? Misschien, maar het lijkt in elk geval een feit.

