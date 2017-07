Kruiden-citroengehaktballetjes

Behoorlijk wat verse kruiden (koriander, bieslook en basilicum), en fijngeraspte citroenschil is wat ze zo lekker maakt. Rundergehakt is de meest voor de hand liggende keus, maar lamsgehakt of een combinatie van lam/rund of rund/varken is ook heerlijk. (Kipgehakt kan ook, maar dat is ruller en heeft meer broodkruim nodig.) De saus smaakt heerlijk bij de balletjes, ongeacht of je ze koud of warm opdient.

Ingrediënten voor ongeveer 6 personen (of voor meer dagen) Gehaktballetjes

1/2 el korianderzaad

1/2 el komijnzaad

3 sneden stevig wit brood

600g rundergehakt

1 ei

1 klein teentje knoflook, uitgeperst

1 bos koriander

1 bosje bieslook

20 bladen basilicum

fijngeraspte schil van 1 kleine citroen

zout

versgemalen peper,

extra vierge olijfolie Saus

2 el ongezoete tahin (sesampasta)

1 teentje knoflook, uitgeperst

sap van 1 kleine citroen

3 el mayonaise

Bereiding Rooster het koriander- en komijnzaad kort in een droge koekenpan tot de specerijen geuren. Stamp ze fijn in de vijzel (of maal ze fijn). Verkruimel het brood heel fijn. Doe gehakt, ei, knoflook, koriander- en komijnmengsel en brood in een kom. Hak de kruiden fijn en voeg ze met de citroenschil en zout en peper naar smaak toe aan het gehakt. Kneed alles goed door elkaar tot een egale, samenhangende massa. Verhit een laagje olie in een stevige braad- of koekenpan. Vorm van het gehakt balletjes ter grootte van een ongepelde walnoot. Braad de balletjes rondom bruin op halfhoog vuur, giet dan een scheutje water in de pan en laat het gehakt met een deksel op de pan zachtjes gaar sudderen (ca. 10 minuten). Saus: roer de tahin los met knoflook, citroensap en een scheutje heet water. Roer de mayonaise erdoor en breng op smaak met zout en peper. Bestrooi naar wens met meer fijngehakte kruiden.

