Kronos leert nieuwe generaties hoe je dappere keuzes maakt

Volgens de mythe at de Griekse koning Kronos zijn kinderen direct na de geboorte op. Zij zouden zijn heerschappij beëindigen. In de vijfenveertig jaar dat het Amerikaanse Kronos Quartet nu bestaat, heeft het ook een soort koninkrijk gesticht. Vind maar eens een strijkkwartet dat zo lang en zo voortvarend elke denkbare muzikale grens is overgestoken.

Lees verder na de advertentie

In die vijfenveertig jaar werd muziek uit alle tijden gespeeld; van eeuwen terug tot gisteren geschreven, en vooral ook kwam die muziek van overal ter wereld. In welke samenstelling het kwartet ook opereerde, altijd getuigde Kronos van een volstrekt open blik. Dat er een verschil zou zijn tussen folk en jazz en pop en klassiek, ontkende het viertal, of wellicht zagen ze die verschillen gewoonweg niet.

Als Kronos iets heeft geleerd en leert, is dat oordelen kunnen worden uitgesteld

Van stoppen is nog geen sprake, toch wordt hun erfgoed nu al deels overgedragen. Via de bandwebsite zijn vijfentwintig nieuwe strijkkwartetten gratis te downloaden, later zullen dat er vijftig zijn. Noem het rentmeesterschap of duurzaam beleid, in elk geval ziet het kwartet collega's niet als bedreiging van hun heerschappij.