Kritische EO-leden voeren anti-vrijzinnige oppositie

Critici van de huidige EO-koers willen deel worden van de ledenraad, zodat ze formeel oppositie kunnen gaan voeren. Daardoor wordt de achterban voor een keuze gesteld: moet het inderdaad wat minder vrijzinnig?

De groep, die in september al een kritische open brief stuurde naar het bestuur, heeft ‘principiële bezwaren’ tegen het feit dat de omroep ‘de breedte van de protestantse kerken’ wil representeren. Sinds de vrijzinnige IKON begin vorig jaar opging in de EO, klinken er in de zendtijd ook vrijzinnige geluiden.

De komende maanden houdt de omroep een verkiezing voor de 67 plaatsen tellende ledenraad. In die raad zijn nu 15 plaatsen vacant. Daar zien de behoudende leden hun kans schoon: ze gaan met 4 kandidaten meedoen. Dat de ledenraad zo het toneel wordt van een richtingenstrijd is bijzonder. Normaal gesproken zitten er in de raad alleen personen die door het bestuur zijn aangedragen. De opposanten hebben die formele zegen niet: zij hebben zichzelf aangemeld.

Prediken

“Jezus Christus is de zaligmaker, de redder - dat is de boodschap die de EO zou moeten verkondigen”, zegt een van de opposanten, Michel van Heijningen. Hij is voorganger binnen de Gereformeerde Bond, de orthodoxe flank van de Protestantse Kerk in Nederland. “Met de IKON haal je de wat vagere, zweverige geluiden binnen. Dat strookt niet met de statuten.”

Als voorbeeld noemt hij Het Vermoeden, een interviewprogramma met gasten variërend ‘van wereldverbeteraar tot zinzoeker, van bezield gelovige tot spirituele nomade’ aan het woord komen. Van Heijningen: “De naam, Het Vermoeden zegt, al genoeg. Dat staat haaks op wat de EO is.”

De oppositie-actie weerhield het bestuur er overigens niet van om 15 kandidaten naar voren te schuiven die de brede koers wel zien zitten. In totaal doen er dus 19 kandidaten mee. Of het bestuur op andere gedachten te brengen is, valt nog te bezien. “Maar we kunnen wel onze zorgen onder de aandacht blijven brengen”, aldus Heijningen. De term ‘oppositie’ gebruikt hij liever niet. “We zien bepaalde dingen anders, maar we willen niet overal tegen zijn. Het moet constructief, met stevige discussies, maar zonder haat en nijd.”

Van Heijningen en zijn collega's zitten op dezelfde golflengte als de behoudende critici die zich vorig jaar in een open brief tegen de vrijzinnigheid verzetten. De programmering ‘veralgemeniseert’, zei mede-opsteller Jan van der Graaf destijds in Trouw. De aanstelling van vrijzinnig predikant en homo-activist Tom Mikkers viel verkeerd bij hem en gelijkgestemden, en ook programma’s als ‘Vijf transgenders op zoek naar liefde’ schoten in het verkeerde keelgat. Het EO-bestuur is met Van der Graaf en zijn gelijkgestemden in gesprek gegaan, maar dat heeft de onvrede niet weggenomen.

