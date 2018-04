Kristallenmaker Isaac Monté hangt het liefst de hele week boven zijn borrelende pan

In de kelder van zijn oma zag ontwerper Isaac Monté (29) als jongetje voor het eerst stalactieten. Tussen de stellingkasten met conservenblikken en weckpotten kwamen wonderlijke kristallen druipstenen uit het plafond. Achteraf kan hij zeggen dat daar, in het Vlaamse dorp Zottegem, zijn fascinatie voor kristallen begonnen is.

Mensen noemen hem ook wel eens 'de alchemist', zegt Monté. Na zijn afstuderen in 2013 aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam - waar hij inmiddels zelf lesgeeft - besteedde hij zo'n drie jaar aan het onderzoeken van het groeiproces van kristallen: "Ik heb een enorme fascinatie voor het manipuleren van materialen. Ik wilde weten: kan ik kristal gebruiken om producten mee te ontwerpen?" Monté begon met een doe-het-zelf kit voor kinderen. Hij experimenteerde vervolgens met het maken van kristallen in jampotjes en in een oude soeppan.

Ik zorg dat de parameters optimaal zijn: ik gooi de juiste ingrediënten samen. Ik zorg voor een perfecte temperatuur en ik controleer het af­koe­lings­pro­ces

De Vlaming kan zich nog goed herinneren hoe hij zich voelde toen hij zijn eerste zelfgeproduceerde kristal in handen had. "Ik was zo ontzettend blij dat het gelukt was. Ik nam het ding vast, en meteen daarna viel het in duizend stukjes op de grond."

Nog honderden keren heeft hij hetzelfde meegemaakt. De vloer van zijn studio, of eigenlijk zijn lab, ziet er inmiddels uit als een maanlandschap. Hij sprak chemici en biologen, probeerde tientallen combinaties uit van verschillende mineralen: krijt, calcium, zeezout, of beter doodgewoon keukenzout? Zijn bevindingen schreef hij op gele post-its.

Inmiddels heeft hij allerlei 'recepten' voor verschillende kristal-kleuren. De post-its heeft hij na al dat geëxperimenteer niet meer nodig, de ingrediënten zitten opgeslagen in zijn hoofd. Het geheim van de chef houdt hij liever voor zichzelf, al wil hij best een inkijkje in zijn keuken geven. Daar staat een bad van een meter bij een meter. Hij heeft er net een stoel in gekristalliseerd, vertelt hij lachend. Op grote paella-branders staan pannen waarin hij zijn vazen 'kookt'.

Hoe het werkt? Hij legt het geduldig uit. "Je laat verschillende mineralen oplossen in kokend water, daarna laat je het heel traag afkoelen. Dat is het moment dat de kristallen worden gevormd." Hij denkt even na: "Eigenlijk ontwerp ik samen met de natuur."

In diezelfde natuur duurt het alleen soms wel honderden jaren voor een kristal gegroeid is, Monté kan het in een aantal dagen. "Ik zorg dat de parameters optimaal zijn: ik gooi de juiste ingrediënten samen. Ik zorg voor een perfecte temperatuur en ik controleer het afkoelingsproces."

Hij is best een controlfreak geeft hij toe, toch blijft het voor hem ook nog steeds een grote verrassing hoe de vaas precies uit de pan komt. "Elk object is uniek. Dat maakt het ook zo interessant. Om dit te doen, moet ik op zoek naar mijn innerlijke rust."

Met zijn projecten gaat het goed. Hij staat op kunstbeurzen, wint prijzen en hij verkoopt via zijn webshop. Of hij de productie niet beter kan uitbesteden? Hij schudt resoluut zijn hoofd. "Ik houd het graag klein. Nog steeds hang ik het liefst zeven dagen in de week boven een borrelende pan."

Het werk van Isaac Monté is te vinden op www.isaacmonte.nl