Kris Berry laat de luisteraar blij achter

Zodra de term 'feelgood' wordt gebruikt om een film of plaat te beschrijven, is dat woord vaak niet alleen positief bedoeld. Het wordt ook gebruikt om aan te geven dat er iets van sentimentaliteit aan het kunstwerk kleeft. Het nieuwe album van Kris Berry is een feelgood-album, maar in dit geval bedoelen we dat zonder de negatieve ondertoon. Het betekent simpelweg dat Berry's tweede album je een stuk blijer achterlaat, dan je begon.

Het is de muziek waar Berry mee opgroeide, en maakt van Berry Street een zeer veelzijdig album

De 34-jarige zangeres debuteerde in 2012 met het album 'Marbles', dat in het teken stond van smaakvolle jazzpop. De opvolger 'Berry Street', vernoemd naar de straat in New York waar het album werd opgenomen, is geen herhaling van zetten. Berry brengt weliswaar opnieuw jazzpop, maar serveert ditmaal ook soul, gospel, hiphop en r&b. Het is de muziek waar Berry mee opgroeide, en maakt van Berry Street een zeer veelzijdig album.

Grootste troeven zijn daarbij Berry's zwoele en wendbare vocalen, die zich moeiteloos aan iedere stijl aanpassen. Daarnaast is de subtiele, warmbloedige instrumentatie sterk, die producers Chris Soper en Jesse Singer voor de nummers arrangeerden. Het levert prachtige songs op, zoals het soepel wiegende 'Ninja' en maakt van Berry Street een album als een warme zomerbries.

