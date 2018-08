Krijgt YouTube-ster Dylan Haegens zijn 1,4 miljoen abonnees naar de bioscoop?

YouTube-fenomeen Dylan Haegens heeft met 1,4 miljoen jonge abonnees een publiek waar de meeste Nederlandse filmmakers van dromen. Elk nieuw komisch sketchje, zoals hij ze zelf noemt, met een gemiddelde lengte van een minuut of twaalf, bereikt dat potentiële publiek. Morgen gaat 'De film van Dylan Haegens' in première, de eerste bioscoopfilm van een Nederlandse YouTuber. In een maand tijd is de trailer voor de film al meer dan 1,1 miljoen keer bekeken.

De 25-jarige Haegens is op YouTube ongeveer tien jaar actief en een van een handjevol Nederlandse makers dat ervan kan leven. Hij verdient geld door advertenties op YouTube, maar ook door merchandising van kleding en schoolspullen. Dat is een prestatie op zich, want de concurrentie is groot.

Haegens noemt zich geen vlogger. Waar vloggers dagboekachtige verslagen op sociale media publiceren, maakt Haegens fictieve filmpjes met korte scenario's, een cast en een productieteam. Typische sketches zijn: tien irritaties op vakantie, een week lang alleen maar eten bij McDonald's of tien manieren om de klas uit gestuurd te worden. Distributeur Just Film Distribution liet in een eerder stadium weten dat de film dezelfde humor zal bevatten, hoewel die meer is dan een aantal sketches achter elkaar.

Kritiek op films als die van Dylan Haegens en een paar jaar terug 'New Kids' wordt makkelijk afgedaan als gezeur. Toch is de vraag wat ze artistiek gezien op lange termijn opleveren, vooral als die andere projecten nog verder in het gedrang komen.

Ook anderszins is 'De film van Dylan Haegens' interessant. In het Nederlandse filmklimaat komen artistiek uitdagende projecten de laatste jaren steeds moeilijker van de grond. Reden dat veel makers hun toevlucht nemen tot beproefde formules zoals die van de romantische komedie.

De vraag is of Haegens zijn 1,4 miljoen YouTubefans kan verleiden naar de bioscoop te komen. Want al is de film ietwat anders dan Haegens' online sketches: waarom zouden ze betalen voor vermaak dat ze gratis op internet kunnen zien?

Bas van Teylingen, die de film samen met Haegens regisseerde en zelf als 'voice-overacteur' in de film te zien is, zei tegen maandblad De Filmkrant dat de film bedoeld is al brug tussen Haegens' fans op YouTube en hun ouders. Dat is gezien de platte humor waarschijnlijk te optimistisch, al kun je wel zeggen dat ouders hierdoor beter begrijpen waar hun kroost naar kijkt. Zeker als ze zelf nooit iets met YouTube doen.

Vernieuwend

Je kunt van alles beweren over de artistieke waarde van Haegens' film, maar die is hoe dan ook niet de reden dat de film in de bioscoop te zien is. Die motivatie is financieel en dat zou in een gezond filmklimaat niet de enige bepalende factor moeten zijn.

Misschien zit de vernieuwing vooral in hoe deze film tot stand is gekomen. Qua productie en distributie, dus hoe een film gemaakt en verspreid wordt, is dit binnen de industrie een relatief nieuw project. Haegens produceerde het project grotendeels zelf via Liever Sociaal, het bedrijf dat hij samen met vriendin en medeactrice Marit Brugman runt. Al moet gezegd dat de makers wel een bijdrage van 25.000 euro van het Filmfonds kregen.

Levert YouTube nieuwe makers op die een boeiend scenario van tien minuten naar anderhalf uur kunnen tillen? Haegens heeft de eerste steen in de vijver gegooid.