Kreek Daey Ouwens heeft weinig meer dan een bijvoeglijk naamwoord nodig om sfeer voelbaar te maken

In Van Dale staat het niet, en dus vroeg ik mij af welke betekenis de lading het beste dekt. Het roept associaties op met kleine kinderen die leren lopen, die ineens zonder de hand van hun moeder of vader door de wereld gaan. Het schurkt aan tegen eenzaamheid, maar evengoed tegen leven.

Het woord komt voor in de titel van de nieu­we dichtbundel van Kreek Daey Ouwens: ‘Oefening in het alleenlopen’.

Die dichter zal bij het grote publiek niet zo heel bekend zijn, iets wat tot een jaar of wat geleden onder meer te verklaren was doordat ze spaarzaam publiceerde. Maar zeker ook doordat haar werk dat zowel trekken van poëzie als van proza heeft, zich niet makkelijk onder één noemer laat vangen.

Behoorlijk veel

Schrijven doet Kreek Daey Ouwens inmiddels behoorlijk veel, zo om de twee jaar verschijnt er een nieuwe bundel. En die haar zo typerendevorm is gebleven: ‘Oefening in het alleenlopen’ is opnieuw een flinke bundel met teksten die weliswaar het etiket ‘gedichten’ dragen, maar die evengoed impressies, of scènes, of misschien zelfs korte sprookjes zouden kunnen heten.

Je kunt bij ‘Oefening in het alleenlopen’ het gevoel hebben in een verhaal te zijn beland. Een verhaal over familiebanden, verteld door een ‘ik’ die in het eerste deel van de bundel nog kind is en die ‘grootmoeder’, ‘moeder’, ‘de stille grootvader’ en ‘de andere grootvader’ scherp observeert.

Aanvankelijk lijkt alles zoals het moet zijn: “We zijn onwetend en gelukkig in de heldere lucht.” Maar in de kleine, geladen taferelen wordt voelbaar hoe moeizaam de familieleden elkaar kunnen bereiken: “De stille grootvader zegt niets. / Hij laat de poes eten van zijn bord.”